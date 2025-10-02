Alba, il nuovo campetto di corso Piave divide i residenti: "Troppo vicino alle case"

La riqualificazione dell’area verde di corso Piave, conosciuta come “Area C.167”, ha acceso il dibattito in Consiglio comunale. A sollevare la questione è stato Massimo Reggio, consigliere di Alba Domani, riportando le perplessità di diversi abitanti sulla scelta di collocare un campetto da basket a ridosso delle abitazioni. “Già durante la presentazione pubblica avevo espresso dubbi sulla posizione individuata – ha ricordato Reggio –. Oggi molti cittadini continuano a ritenere questa collocazione inopportuna e chiedono un ripensamento”.

La risposta è arrivata dall’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha difeso l’impianto del progetto. “Parliamo di un’area che aveva perso funzionalità e che abbiamo deciso di restituire alla città – ha spiegato –. Non solo il campetto, ma anche spazi di relax, nuove piantumazioni e zone d’ombra. L’idea non è quella di ospitare competizioni agonistiche, bensì di creare un luogo di aggregazione intergenerazionale, fruibile da giovani, famiglie e anziani”.

Fenocchio ha inoltre chiarito che al Comune non sono pervenute opposizioni formali e che il cantiere è già avviato. “In questa fase riteniamo corretto procedere secondo quanto approvato – ha concluso –. Se però in futuro emergeranno criticità, valuteremo strumenti di regolamentazione per evitare usi impropri e garantire la serenità dei residenti”.