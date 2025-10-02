Saluzzo, “Insieme si può”: Fiducia, rispetto e trasparenza, questo il nostro impegno per la città

Dal Gruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Saluzzo “Insieme si può” riceviamo e pubblichiamo:

In merito a quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale e alle affermazioni del consigliere Damiano, leader dei gruppi di minoranza, riteniamo opportuno fare chiarezza.

In chiusura di un suo intervento, Damiano ha affermato che “ci saranno anche dei giorni difficili che si prospettano da qui a poche settimane”.

A questo proposito vogliamo essere chiari: non ci faremo intimidire da continue, e nemmeno troppo velate, minacce rivolte al sindaco e all’amministrazione. Il confronto politico deve avvenire nel merito e con rispetto delle istituzioni, non attraverso allusioni intimidatorie.

Lo stesso consigliere continua a confondere il ruolo di amministratore con quelli di investigatore e giudice, pretendendo di ricoprire tutti e tre i ruoli con grande sprezzo delle competenze istituzionali.

In generali le affermazioni fatte da tutti i membri della minoranza contengono inesattezze gravi che dimostrano una superficialità nell’affrontare i temi, ad esempio sulla gestione delle acque irrigue, o una pesante critica agli uffici comunali.

Su quest’ultimo punto ribadiamo piena fiducia all’operato del personale del comune, che lavorano con competenza e trasparenza, nel rispetto delle norme e nell’interesse della collettività.

La nostra consapevolezza è di agire per il bene della città, forti del mandato ricevuto e della fiducia dei saluzzesi. Continueremo quindi a lavorare con serenità e impegno, senza lasciarci distrarre da chi sceglie toni intimidatori o ricostruzioni infondate invece di confrontarsi seriamente sui problemi reali della comunità.

Il Gruppo consiliare di maggioranza “Insieme si può”