Il Comune di Bra aderisce alle Giornate internazionali della Dislessia e della Salute Mentale, in programma rispettivamente i prossimi 8 e 10 ottobre.

Accogliendo l’invito di Disfam, Organizzazione Internazionale Dislessia e Famiglia e dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altre Difficoltà Specifiche di Apprendimento (Oidea), mercoledì 8 ottobre Palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà si illumineranno di azzurro, per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste neurodiversità, che si stima interessino – come indicato dai promotori dell’iniziativa - fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale.

Venerdì 10 ottobre si celebra invece la Giornata della Salute Mentale, istituita dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare l’attenzione dei governi, comunità e cittadini sull’importanza della Salute Mentale come parte essenziale della salute pubblica.

Il Comune di Bra aderisce alle iniziative di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN2 con l’illuminazione in verde dei monumenti di piazza Caduti per la Libertà. Durante la stessa giornata, si segnala l’apertura alla cittadinanza dei Centri di Salute Mentale di Alba e Bra (ore 9-13) e di un punto informativo presso il Presidio Ospedaliero di Verduno, a cura dell’Asl Cn2.