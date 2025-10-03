 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 19:12

Ad Alba fa tappa il tour “Il Piemonte per il tuo cuore”

In piazza San Paolo, l’Asl Cn2, i volontari dell’Asava e di altre associazioni del terzo settore daranno utili consigli ed effettueranno semplici screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

La Giornata Mondiale per il Cuore è una campagna mondiale di informazione e prevenzione creata dalla World Heart Federation per sensibilizzare le persone sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari, che rappresentano le principali cause di morte al mondo, responsabili di 17,9 milioni di decessi ogni anno.

A supporto di questa campagna di prevenzione, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus ha realizzato il roadshow “Il Piemonte per il tuo Cuore”, un evento itinerante che porterà in tutte le province piemontesi professionisti delle Aziende Sanitarie Locali e volontari delle Associazioni del terzo settore.

Il tour farà tappa ad Alba domenica 12 ottobre, in Piazza San Paolo. Dalle 9 alle 13, gli operatori sanitari dell’ASL CN2, affiancati dei volontari dell’ASAVA e di altre associazioni del terzo settore, saranno disponibili per fornire ai cittadini preziose indicazioni per la prevenzione di malattie cardiovascolari e diabete e sui corretti stili di vita, anche attraverso l’esecuzione di semplici screening e momenti di counselling.

L’ASL CN2 metterà in campo il contributo dei professionisti di diverse strutture: da quelle specialistiche come la Cardiologia e la Diabetologia, ai Servizi Infermieristici Territoriali afferenti alla Direzione delle Professioni Sanitarie (DIPSA), a quelle del Dipartimento di Prevenzione, rappresentato dalla struttura di Promozione della Salute, dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e dalla Medicina Sportiva, tutti uniti nel comune intento di promuovere la nostra salute.

Alle ore 11 è inoltre prevista una breve attività di cammino di circa 30 minuti, facoltativa, gratuita e guidata, per promuovere l’attività fisica, che rappresenta il primo strumento di prevenzione per le malattie croniche.

Per maggiori informazioni sull’organizzazione della giornata è possibile telefonare al 0173-316621 o scrivere all’indirizzo: epidemiologia@aslcn2.it.

