Agility Dog: il saluzzese Gasbarro conquista il podio internazionale con Giove

Si è svolta lo scorso weekend a Soliera (MO), per la prima volta in Italia, la International Cocker Agility Championship, competizione internazionale di Agility Dog dedicata esclusivamente ai Cocker Spaniel, che ha visto la partecipazione di quasi cento cani provenienti da numerosi Paesi europei.

A rappresentare l’Italia anche l’agilitista agonista Walter Gasbarro con il suo Cocker Spaniel Inglese Giove (pedigree Monteregale Mythical's Devoted Friend), in forza all’Associazione Sportiva Dilettantistica DE LUPIS, centro cinofilo di Saluzzo (CN).

La manifestazione si è articolata su tre giornate di gara: le prove di venerdì e sabato valide per le qualificazioni e la finale di domenica. Gasbarro e Giove si sono distinti nella loro categoria conquistando l’11° posto su quasi 70 concorrenti e ottenendo così l’accesso alla finale. Nell’atto conclusivo, con un percorso netto e senza penalità (clear run), il binomio ha raggiunto un prestigioso 3° posto assoluto.

Un risultato di grande rilievo, considerando l’elevato livello tecnico dei partecipanti: sul podio, davanti agli italiani, soltanto due concorrenti provenienti dalla Polonia. Con questo piazzamento, Gasbarro e Giove si confermano come il miglior binomio italiano nella categoria Medium, portando il tricolore sul podio internazionale.

Soddisfazione anche per l’ASD DE LUPIS, che ogni anno attraverso la propria scuola di Agility Dog forma atleti a due e quattro zampe, contribuendo alla crescita e alla diffusione di questa disciplina sportiva.