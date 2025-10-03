Pippi Calzelunghe dopo 80 anni non tramonta e trova “casa” a Cuneo [VIDEO]

Quando attraverso una mostra si vogliono intercettare i più giovani con messaggi accattivanti e allo stesso tempo educativi ecco che nasce la mostra "Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe".

Il mito di Pippi Calzelunghe resiste da 80 anni e ha “educato” numerose generazioni incantando con i suoi “superpoteri”, la naturalezza delle relazioni con animali e coetanei, sprigionando indipendenza e libertà fortemente distintivi nei giovani come lei, spinti dal desiderio di esplorare e di volersi esprimere. Un modello quantomai contemporaneo nonostante ai tempi del suo successo abbia rappresentato un vero punto di rottura con i canoni sociali del prototipo di famiglia e infanzia di allora.







Certamente antesignana, a “cavallo” tra fantasia e realtà ha ispirato e intrattenuto sia grandi che piccoli. L'idea di riconnettere i giovani di oggi a interessi fisici e non virtuali, riportando alla lettura tradizionale attraverso un viaggio nel mondo di Pippi Calzelunghe è il principio che ha spinto Cuadri ETS e Crc Innova a ritrovarsi in un nuovo progetto espositivo. Il personaggio creato dalla dall'autrice Astrid Lindgren, interpreta valori intramontabili che hanno reso l'autrice tra le più amate e tradotte al mondo.





La mostra inaugurata oggi, prima nella sede dello Spazio Incontri della Fondazione Crc e dopo nello Spazio Innovazione dove trova casa, resta aperta al pubblico gratuitamente dal marteì alla domenica, fino al 26 aprile 2026.





Presenti all’evento inaugurale l’Ambasciatrice di Svezia a Roma Karin Höglund e Niklas Lindgren, pronipote dell’autrice.

Costruito appositamente per le caratteristiche dello Spazio Innov@zione, e pensato per non essere replicato in altri contesti, la mostra si avvale di un allestimento personalizzato e originale. Il percorso espositivo proietta il visitatore direttamente nel mondo di Pippi, con riproduzioni a grandezza naturale della facciata di Villa Villacolle e dei personaggi in 3D: Pippi, il cavallo e la scimmietta. La mostra è stata realizzata in stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma e si avvale della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles.

“Dopo il grande successo delle mostre sui Peanuts e sul Cubo di Rubik, CRC Innova propone un nuovo viaggio alla scoperta di Pippi Calzelunghe e della sua geniale creatrice, Astrid Lindgren", commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. "Questa mostra si inserisce perfettamente nella missione di CRC Innova: Pippi è un personaggio che, a 80 anni dalla sua nascita, continua a essere straordinariamente attuale e offre numerosi spunti di approfondimento legati a temi come la libertà, l'indipendenza e l'empowerment infantile. Il nostro intento è avvicinare pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti, ispirando le giovani generazioni e stimolando la crescita di menti curiose e indipendenti. Con questo obiettivo, in parallelo alla mostra, abbiamo previsto un ricco calendario di appuntamenti ed eventi”.

“CUADRI ETS prosegue il suo impegno nella creazione di mostre di respiro globale, grazie a un lavoro costante di ideazione, ricerca e cura, in collaborazione con importanti realtà culturali a livello internazionale. È il caso di questa terza esposizione, realizzata con The Astrid Lindgren Company in occasione degli 80 anni di Pippi Calzelunghe: un progetto esclusivo, sviluppato su misura per CRC Innova e, soprattutto, per la città di Cuneo” aggiunge Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS. “Ogni mostra è un’esperienza originale, costruita da zero, pensata per coinvolgere attivamente il pubblico in un percorso culturale immersivo, partecipativo e accessibile. CUADRI ETS, in piena sinergia con Fondazione CRC e con CRC Innova, guarda al futuro contribuendo a trasformare Cuneo in un nuovo punto di riferimento della cultura contemporanea”.

Un percorso immersivo e interattivo nel mondo di Pippi

La mostra è pensata per offrire un'esperienza coinvolgente e interattiva, capace di mettere i bambini al centro del percorso espositivo e di far riscoprire agli adulti la meraviglia dell'infanzia. Divisa in tre sale, l'esposizione guida il visitatore alla scoperta dell'universo di Astrid Lindgren.

● Sala 1: La vita e l'impegno di Astrid Lindgren Un viaggio approfondito nella vita, nella carriera e nell'impegno sociale di Astrid Lindgren, con un omaggio al personaggio di Pippi Calzelunghe, simbolo per eccellenza di indipendenza, generosità, libertà, allegria, forza, coraggio e giustizia. La narrazione avviene attraverso video, testi e applicazioni interattive, supportate dall'esposizione di edizioni storiche, oggetti da collezione e memorabilia. Sulla parete principale, i visitatori troveranno una riproduzione a grandezza naturale della veranda di Villa Villacolle, con stampe 3D di Pippi, del signor Nilsson e del cavallo, tratte dalle animazioni digitali del video "Hurra" realizzato per l'80° anniversario. In sala si trovano anche una serie di illustrazioni originali di Marit Törnqvist relative al set di Pippi a Junibacken.

● Sala 2: I personaggi e gli illustratori Questa sala è dedicata alla riscoperta del mondo creativo di Astrid Lindgren: i personaggi, le storie e i libri che ha scritto e ai talentuosi artisti con cui ha collaborato: Ingrid Vang Nyman, Björn Berg, Ilon Wikland e Marit Törnqvist. La sala ospita anche un'isola centrale con una seduta e una libreria multilingue, che offre i principali scritti di Lindgren in italiano, inglese e nelle lingue più rappresentative della comunità straniera cuneese, promuovendo la diversità linguistica e l'immaginazione condivisa. In sala si trovano anche illustrazioni originali di Björn Berg relative alla trilogia di Emil e due tavoli luminosi da cui ricalcare alcuni disegni di Pippi di Ingrid Vang Nyman.

● Sala 3: Ascoltare e viaggiare con Pippi Una sala immersiva dove i visitatori possono salire a bordo della riproduzione della nave Hoppetossa per ascoltare e vedere brevi storie di Pippi Calzelunghe. Le storie, in italiano e in inglese, sono accompagnate da animazioni tratte dalle illustrazioni di Ingrid Vang Nyman e alternate a canzoni svedesi per bambini scritte dalla stessa Astrid, un modo per viaggiare con la fantasia nella tradizione marinaresca e scoprire un aspetto inedito della produzione creativa della Lindgren

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità, per rendere la mostra fruibile anche alle persone con disabilità visiva. Sono stati realizzati pannelli con titoli in braille e QR code che permettono di ascoltare i testi sotto forma di contenuti audio e un pannello tattile con una delle immagini più iconiche di Pippi che solleva il cavallo. La seconda sala, dedicata ai libri, è dotata di device con cuffie per ascoltare la versione integrale del libro Pippi Calzelunghe in italiano, inglese e in svedese (letto dalla stessa Astrid), un modo per offrire contenuti accessibili a tutti ma anche per differenziare le proposte di interazione e fidelizzare il pubblico proponendo occasioni per tornare ad ascoltare un nuovo capitolo della storia. Un approccio che promuove una cultura inclusiva, attenta ai diritti e alla partecipazione di tutti.







Per informazioni su orari, prenotazioni per gruppi e scolaresche e per il calendario degli eventi collaterali, è possibile consultare il sito ufficiale: www.crcinnova.it.