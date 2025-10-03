 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 ottobre 2025, 12:31

Riscaldamento: il Comune di Bra ricorda le disposizioni di accensione ai cittadini

La nota dell'amministrazione braidese

Il municipio braidese

Il municipio braidese

Alla luce dell'abbassamento delle temperature di questi giorni, l'amministrazione comunale di Bra ricorda che la normativa nazionale (Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 aprile 2013) prevede che:

• il periodo consentito per l’accensione degli impianti termici sia compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere;

• al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possano essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore.

Le utenze che ne avessero esigenza possono quindi provvedere ad attivare gli impianti termici senza incorrere in sanzioni, ricordando che la temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati non deve superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C, con 2°C di tolleranza, per tutti gli altri edifici, inclusi quelli residenziali.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium