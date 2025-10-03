Ancora sequestri nel carcere di Cuneo: detenuti nascondevano un panetto di hashish e un coltello rudimentale

Nella mattinata di ieri, giovedì 2 ottobre, il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cuneo ha portato a termine due operazioni di rilievo.

A darne conto il sindacato Osapp, che rimarca, ancora una volta, "l’importanza del loro presidio all’interno degli istituti penitenziari".

Durante un’attività di controllo presso il Padiglione Stura, gli agenti hanno rinvenuto, intercettato e prontamente sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish, occultato all’interno di un pacco di tabacco cellofanato, in possesso di un detenuto di origine algerina. La sostanza era presumibilmente destinata allo spaccio o al consumo interno alla struttura.

Sempre nella giornata di ieri, 2 ottobre, un’ulteriore attività di perquisizione nel Padiglione Gesso ha portato al sequestro di un coltello rudimentale, con una lama di circa 7 cm, potenzialmente pericoloso per l’incolumità del personale e degli altri detenuti.

"Si tratta del secondo importante intervento nel giro di pochi giorni, che dimostra la costante attenzione e la competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria nel contrasto all’introduzione di droga e oggetti proibiti negli istituti di pena", sottolinea l’Osapp in una nota.

“Le carceri italiane – dichiara il segretario generale dell’organizzazione sindacale Leo Beneduci – vanno avanti solo grazie all’impegno quotidiano degli agenti della Polizia Penitenziaria, costretti a operare in condizioni sempre più difficili a causa delle gravi carenze di organico e risorse. Eppure, come accaduto ieri a Cuneo, continuano a dimostrare professionalità, senso del dovere e spirito di appartenenza, garantendo sicurezza e legalità all’interno delle strutture”.

L’Osapp rinnova il proprio appello all’Amministrazione centrale "affinché vengano finalmente adottate misure concrete per rafforzare il personale e dotarlo degli strumenti necessari a fronteggiare le crescenti criticità del sistema penitenziario italiano".