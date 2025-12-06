Borgo San Dalmazzo, furto in pieno giorno durante la Fiera Fredda. L’appello di una residente: "Non abbassare la guardia"

A Borgo San Dalmazzo cresce la preoccupazione dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì, mentre in città era in corso la Fiera Fredda. In un condominio del centro, non lontano da largo Argentera, dei malviventi sono riusciti a entrare in un appartamento approfittando del movimento, del rumore e della distrazione generale legata alle iniziative della giornata.

La proprietaria non era in casa, impegnata al lavoro come ogni giorno. I ladri, secondo quanto raccontato dalla famiglia, sarebbero riusciti a scassinare una porta finestra in pieno giorno, in un arco di tempo molto ristretto: a metà giornata l’abitazione era in ordine, poche ore dopo era già stata messa a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Borgo.

A raccontare l’accaduto, chiedendo di parlarne non per clamore ma per una forma di responsabilità verso la comunità, è un familiare della vittima: “Non è tanto ciò che hanno portato via. Quello che colpisce è la facilità con cui possono entrare anche in un condominio del centro, non in una zona isolata. Con la folla della Fiera è bastata un’ora. La nostra preoccupazione più grande è stata per gli anziani del palazzo: è andata bene che nessuno si sia trovato faccia a faccia con i ladri”.

Da qui l’appello, rivolto alla cittadinanza: “In questi giorni di festività, tra regali, tredicesime e case più spesso vuote, serve fare più attenzione. Anche quando si esce per poco tempo è bene chiudere tutto con cura e non dare nulla per scontato. È un invito al buon senso, nient’altro”.