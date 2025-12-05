Bracconieri sorpresi a sparare ai camosci in alta valle Varaita, nel Parco del Monviso

Due persone, di cui una di nazionalità francese sprovvista di porto d’armi, sono stati sorprese dal personale del Nucleo Faunistico Ambientale del corpo di Polizia Locale della Provincia mentre stavano cacciando camosci nel Vallone di Vallanta a Pontechianale.

I bracconieri stavano sparando all’interno dell’area protetta del Parco del Monviso, a circa 2200 metri di altitudine, approfittando dell’inaccessibilità del luogo e della copertura nevosa presente.

Gli stessi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 30 delle Legge 157/1992 per esercizio di caccia in parco regionale e violazioni alla Legge 110/1975 sul porto delle armi e loro custodia. Agli stessi è stata sequestrata l’arma utilizzata, un fucile ad alta precisione con cannocchiale.

Tutte le valutazioni del caso saranno comunque sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.