Cronaca | 06 dicembre 2025, 15:17

Ancora un drone in carcere: a Saluzzo tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria

L'apparecchio sarebbe stato presumibilmente utilizzato per introdurre materiale illecito all’interno dell'istituto penitenziario

"In data odierna presso l’Istituto Penitenziario di Saluzzo, la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto un drone, presumibilmente utilizzato per introdurre materiale illecito all’interno del carcere. Il personale è intervenuto con prontezza e professionalità, mettendo immediatamente in sicurezza l’area e adottando tutte le misure necessarie a tutela del carcere”.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. 

Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE evidenzia come “ancora una volta, il lavoro degli agenti si è dimostrato fondamentale per garantire ordine, sicurezza e legalità all’interno delle strutture penitenziarie. A questi colleghi va il nostro plauso e, ci auguriamo, il giusto riconoscimento da parte del Dipartimento. Complimenti a tutto il personale in servizio!”

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, denuncia che l'ingresso illegale di cellulari nelle carceri è continuo. Ricorda che il primo Sindacato della Polizia Penitenziaria chiede da anni nuovi provvedimenti per bloccare l'uso di dispositivi tecnologici nei reparti detentivi, ma il problema persiste: i sequestri sono all'ordine del giorno e i telefoni arrivano anche tramite droni. 

Capece sottolinea che, nonostante dal Codice penale sia stato introdotto un reato specifico con pene dai 1 ai 4 anni, la situazione non migliora. Propone quindi soluzioni drastiche, come la schermatura degli spazi dove sono presenti detenuti, per impedire l’uso di telefoni cellulari e smartphone.

cs

