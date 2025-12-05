 / Cronaca

Cronaca | 05 dicembre 2025, 19:54

Sbandata sulla A6, auto finisce contro un’altra vettura nei pressi di Mondovì

Nessun ferito, ma necessario l’intervento di sicurezza dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera, poco dopo le 18.15, sull’autostrada A6 Torino-Savona, al km 63 in direzione Torino, poco prima dello svincolo per Mondovì. Un’auto ha perso il controllo, sbandando e coinvolgendo una seconda vettura.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma poiché il mezzo finito fuori traiettoria era alimentato a GPL, si è resa necessaria la messa in sicurezza da parte della squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì, intervenuta per prevenire ogni possibile rischio.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di controllo e bonifica dell’area.

redazione

