Ti arriva un Sms dal Cup? Non richiamare: è una truffa che svuota il credito

Nuovo tentativo di truffa ai danni dei cittadini: l’ASL CN2 segnala la diffusione di falsi messaggi SMS che sembrano provenire dal C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione).
Il testo del messaggio, apparentemente innocuo, recita:
“La preghiamo di contattare con urgenza i nostri uffici CUP per importanti occupazioni che la riguardano”.
Chi cade nella trappola e richiama il numero indicato rischia grosso: al momento della telefonata, infatti, vengono sottratte ingenti somme dal credito della SIM.
Un raggiro ben architettato, che sfrutta la sigla CUP per trasmettere credibilità e convincere i cittadini a richiamare.
L’ASL CN2 chiarisce con forza che i propri canali ufficiali non utilizzano mai numerazioni a pagamento per contattare gli utenti o ricevere chiamate.
Per proteggersi dal raggiro, l’Azienda sanitaria invita a:
-non richiamare il numero indicato nel messaggio,
-non rispondere all’SMS ricevuto,
-cancellare immediatamente il testo,
-segnalare l’accaduto alle autorità competenti.
Un avviso importante, che suona come monito: attenzione ai messaggi sospetti, soprattutto quando fanno leva su sigle istituzionali per sembrare autentici.