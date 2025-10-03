È in arrivo a Dronero Alain Iannone, uno dei performer più originali e poliedrici d’Europa

Il titolo, “Una vita di magia”, dice già tutto. Non sarà solo uno show di illusionismo e mentalismo, ma un vero e proprio viaggio, dai giochi di un bambino curioso fino ai prodigi di un professionista di fama internazionale.

A Dronero sta per arrivare niente meno che uno dei performer più originali e poliedrici d’Europa: Alain Iannone. Illusionista, mentalista, docente ed autore, sarà lui lo straordinario protagonista, sabato 18 ottobre, nel Teatrino Blink, per un doppio spettacolo, alle ore 17 e dalle ore 21.

Riparte così la rassegna Sim Sala Blink del Circolo Magico più felice del mondo, e lo fa tra magie intime e numeri di mentalismo, suggestioni personali e illusioni.

Emozioni, ricordi e mistero si intrecceranno per dare vita a un’esperienza intima e coinvolgente, capace di lasciare il pubblico senza parole e condurlo in un universo dove nulla sarà impossibile. Magia e mistero si fonderanno insieme per un’esperienza irripetibile, in cui ogni istante sorprende e tutto potrà accadere.

UN’ESPERIENZA SORPRENDENTE

Alain Iannone ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, compreso il leggendario Magic Castle di Hollywood. È stato inoltre protagonista in numerosi festival internazionali e trasmissioni televisive e, autore di libri e conferenze sulla magia, è un punto di riferimento per professionisti e appassionati.

“Il suo stile fonde eleganza, tecnica e narrazione, trasformando ogni spettacolo in un’esperienza sorprendente e mai convenzionale - ci dicono dal Circolo Magico - Non potevamo iniziare nel modo migliore, con uno straordinario artista capace di incantare, emozionare e lasciare il segno: assolutamente imperdibile! Chi conosce il nostro teatrino sa bene che i posti sono pochi e preziosi. Le prenotazioni sono già aperte sul nostro sito e vanno letteralmente a ruba, percui l’invito è non rimandare, assicurarsi il posto per vivere il primo capitolo della nuova stagione di Sim Sala Blink.”

Ingresso unico 15 €. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.