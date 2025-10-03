 / Eventi

Eventi | 03 ottobre 2025, 17:39

È in arrivo a Dronero Alain Iannone, uno dei performer più originali e poliedrici d’Europa

Doppio spettacolo nel teatrino Blink, sabato 18 ottobre, per l’inizio del rassegna Sim Sala Blink del Circolo Magico più felice del mondo

Alain Iannone

Alain Iannone

Il titolo, “Una vita di magia”, dice già tutto. Non sarà solo uno show di illusionismo e mentalismo, ma un vero e proprio viaggio, dai giochi di un bambino curioso fino ai prodigi di un professionista di fama internazionale. 

A Dronero sta per arrivare niente meno che uno dei performer più originali e poliedrici d’Europa: Alain Iannone. Illusionista, mentalista, docente ed autore,  sarà lui lo straordinario protagonista, sabato 18 ottobre, nel Teatrino Blink, per un doppio spettacolo, alle ore 17 e dalle ore 21. 

Riparte così la rassegna Sim Sala Blink del Circolo Magico più felice del mondo, e lo fa tra magie intime e numeri di mentalismo, suggestioni personali e illusioni. 

Emozioni, ricordi e mistero si intrecceranno per dare vita a un’esperienza intima e coinvolgente, capace di lasciare il pubblico senza parole e condurlo in un universo dove nulla sarà impossibile. Magia e mistero si fonderanno insieme per un’esperienza irripetibile, in cui ogni istante sorprende e tutto potrà accadere.

UN’ESPERIENZA SORPRENDENTE 

Alain Iannone ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, compreso il leggendario Magic Castle di Hollywood. È stato inoltre protagonista in numerosi festival internazionali e trasmissioni televisive e, autore di libri e conferenze sulla magia, è un punto di riferimento per professionisti e appassionati.

“Il suo stile fonde eleganza, tecnica e narrazione, trasformando ogni spettacolo in un’esperienza sorprendente e mai convenzionale - ci dicono dal Circolo Magico - Non potevamo iniziare nel modo migliore, con uno straordinario artista capace di incantare, emozionare e lasciare il segno: assolutamente imperdibile! Chi conosce il nostro teatrino sa bene che i posti sono pochi e preziosi.  Le prenotazioni sono già aperte sul nostro sito e vanno letteralmente a ruba, percui l’invito è non rimandare, assicurarsi il posto per vivere il primo capitolo della nuova stagione di Sim Sala Blink.”

Ingresso unico 15 €. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.
La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo

Beatrice Condorelli

