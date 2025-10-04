Confindustria Cuneo a Expo-Osaka: intervista a Emiliano Rosso - Cuneo Lube [VIDEO]

Dal 30 settembre al 3 ottobre, quattordici imprese della provincia di Cuneo hanno partecipato all’Esposizione Universale di Osaka, contribuendo alla delegazione più numerosa di Confindustria Piemonte.

Almec, Argea, Bios Management, Compet-e, Cuneo Lube, Eliotec, Fimet, Flextech, FTS, Marcopolo Engineering, Silvateam, Sisea, Università Pegaso e Versya hanno preso parte alla missione, avviata con il convegno “Piemonte meets Osaka” nel Padiglione Italia, alla presenza delle istituzioni piemontesi.

Durante la visita, tre tappe aziendali strategiche: Nissha (Kyoto), Toyota (Nagoya) e Panasonic Museum (Osaka). Un'opportunità per consolidare i rapporti economici con il Giappone e promuovere l’eccellenza piemontese nei settori ad alto valore aggiunto.



Il commento di Emiliano Rosso (Cuneo Lube) nell'intervista che pubblichiamo di seguito.

Quanto conta il Giappone in Piemonte

L’interscambio economico tra Piemonte e Giappone continua a crescere. Nel 2024 ha toccato i 12,6 miliardi di euro a livello nazionale, con il Piemonte che da solo ha generato 1,3 miliardi, pari al 10% del totale. Le esportazioni regionali, in particolare, hanno raggiunto i 723 milioni, con un trend positivo confermato anche nel primo semestre 2025.

Tra i settori più dinamici si segnalano agroalimentare, tessile, carta, legno, petrolifero e farmaceutico, spinti da una domanda nipponica sempre più orientata all’innovazione.

Sul territorio piemontese operano 19 aziende giapponesi con sede legale e 50 stabilimenti produttivi, che danno lavoro complessivamente a 5.200 persone.