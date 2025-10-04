Formazione d’eccellenza e confronto: a Saluzzo il V Meeting Reseller eVISO

Si è svolto mercoledì 1° ottobre, per la seconda volta presso il Center of Collective Intelligence di Saluzzo, il V Meeting Reseller eVISO, l’appuntamento annuale che ha riunito a Saluzzo oltre 80 professionisti in ambito reseller da tutta Italia.

La giornata ha rappresentato un’occasione unica di formazione, confronto e condivisione, in linea con i valori che guidano eVISO: intelligenza collettiva, trasparenza e centralità del cliente.

Il programma della giornata ha offerto ai partecipanti contenuti di altissimo livello grazie a speaker riconosciuti nel panorama nazionale e internazionale. Simona Benedettini, CEO & Founder di Race Consulting, ha inaugurato i lavori con un intervento che ha saputo fare chiarezza sui meccanismi che determinano il prezzo dell’energia elettrica, smontando falsi miti e offrendo soluzioni concrete per leggere il mercato con maggiore consapevolezza. A seguire, Danilo Zatta, definito dal Financial Time “una delle principali menti del pricing del mondo”, ha guidato gli ospiti in un viaggio tra strategie e best practice, mostrando come trasformare il pricing in una leva per accrescere i profitti. La mattinata si è chiusa con un approfondimento cruciale per il settore: Francesco Piron, avvocato e partner dello Studio Legale CBA, insieme a Mario Mollo, Legal Specialist eVISO, ha posto l’attenzione sul tema della vigilanza ARERA, illustrando rischi e opportunità legati alle ispezioni e fornendo strumenti utili per affrontare con preparazione il quadro regolatorio.

A chiudere la mattinata, i key takeaways sono stati affidati a Lucia Fracassi (General Manager eVISO), Giada Giangreco (Direttrice Canale Reseller eVISO) e Diego Pellegrino (Portavoce A.R.T.E.), che hanno sintetizzato gli spunti e i contenuti operativi emersi negli interventi.

Nel pomeriggio, l’appuntamento “Energia in Dialogo” ha dato voce ai professionisti interni su quattro temi cruciali: Crediti, Garanzie d’Origine, Switch 24 ore e NIS2, confermando la volontà di eVISO di costruire un percorso condiviso insieme ai propri partner.

Nel suo intervento, Lucia Fracassi, ha ribadito l’impegno di eVISO:

«eVISO è a fianco dei reseller per offrire strumenti tecnologici e affidabili, relazioni solide e una visione di lungo periodo. Il nostro obiettivo è costruire insieme valore per tutta la filiera, mettendo i reseller nelle condizioni di competere anche con i grandi operatori».

A conclusione della giornata, Giada Giangreco, Direttrice Canale Reseller eVISO, ha ringraziato i partecipanti sottolineando il valore del lavoro collettivo:

«Il Meeting Reseller è la dimostrazione di quanto sia unita la rete e di quanto sia importante costruire insieme momenti di confronto e formazione. Il successo di questa giornata è merito di ciascun reseller: è la loro energia, con la nostra tecnologia e visione, a rendere possibile una crescita comune e duratura».

Con il V Meeting Reseller, eVISO conferma il proprio ruolo di partner tecnologico e commerciale per la rete di reseller in tutta Italia, continuando a investire in tecnologia, formazione e relazioni di valore.





