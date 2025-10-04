Il Consiglio di Stato sospende l'abbattimento dei cedri, la soddisfazione dei comitati

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Associazione Di piazza in piazza e Comitato SOS Cedri

Siamo lieti di comunicare che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con ordinanza pubblicata in data 3/10/2025, ha accolto il nostro ricorso tendente ad ottenere la sospensiva dei lavori su piazza Europa che prevedevano l’abbattimento dei cedri .

Mentre attendiamo la sentenza del Tar di Torino c’è spazio per riflettere sul contenuto della sentenza del consiglio di Stato, di cui riportiamo qui di seguito, il seguente stralcio :

“……. i cedri (esemplari di Cedrus atlantica glauca) hanno circa 70 anni di vita e rappresentano una specie arborea che per le sue caratteristiche e per la collocazione all’interno di una piazza centrale e rilevante del Comune di Cuneo (come piazza Europa), sono considerati di particolare valore, non solo economico e ambientale, ma anche culturale; - non appare, a tal fine, sufficiente affermare che il nuovo progetto tiene conto delle esigenze ambientali in base alla mera sostituzione delle piante esistenti con nuove piante, poiché queste appaiono incomparabili con quelle esistenti per tipologia, qualità e valore storico; - la scelta appare, altresì, manifestamente irrazionale, trattandosi dell’abbattimento di alberi pluridecennali che, allo stato e salvo ogni diverso accertamento, non risultano precari o poco stabili o pericolosi per la sicurezza urbana, ma risultano al contrario “sani e vigorosi”: la soppressione, senza una effettiva ragione, di creature viventi e testimoni di precedenti epoche storiche appare non coerente con l’art. 9 della Costituzione, oltre che per il profilo storico-culturale prima menzionato(primo e secondo comma), anche con riferimento alla tutela del “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”, oggetto di recente integrazione del dettato costituzionale (terzo comma); Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare in considerazione della circostanza che il progetto approvato dal Comune appare prima facie adottato in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ben potendo il Comune valutare una progettazione alternativa che preveda la necessaria salvaguardia dei cedri…..” …” Roma , camera di Consiglio di Stato del giorno 2 ottobre 2025 Presidente Luigi Carbone

“Siamo soddisfatti ed incoraggiati nel vedere condivise dal Consiglio di Stato,- supremo giudice amministrativo per le controversie tra i cittadini e la Pubblica amministrazione - le considerazioni e gli argomenti da noi proposti, da lungo tempo ed in ogni sede, sull’annosa questione del rinnovo di Piazza Europa e della conservazione dei suoi cedri. La nostra posizione ha sempre cercato di tenere conto del principio del contemperamento degli opposti interessi, sostenendo che fosse possibile una proficua sintesi tra la rigenerazione voluta dall’amministrazione, la tutela dell’ambiente e la conservazione dei cedri, sottolineandone il valore culturale e storico che lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto nella sua ordinanza che ha accolto il nostro ricorso.

Associazione Di piazza in piazza Comitato SOS cedri