 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 ottobre 2025, 07:44

Tragedia nella notte a Fossano: uomo muore dopo essere stato investito da un'auto

Attorno alle 4,30 l'investimento sulla strada provinciale 165 che ha causato un decesso

Tragedia nella notte a Fossano: uomo muore dopo essere stato investito da un'auto

 Nuova tragedia, nella notte, sulle strade cuneesi. Per cause da accertare un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un' auto sulla strada provinciale 165, in località San Lorenzo a Fossano.

In seguito all'impatto il veicolo si è cappottato ed il conducente è rimasto a sua volta ferito. 

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Fossano per la messa in sicurezza del mezzo, gli operatori del 118 ed i Carabinieri, le cui verifiche sono ancora in corso dal momento che l'uomo investito non aveva con sè i documenti.

Il sinistro si è verificato attorno alle 4,30 della notte tra venerdì e sabato e la strada è stata bloccata.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium