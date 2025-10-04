Tragedia nella notte a Fossano: uomo muore dopo essere stato investito da un'auto

Nuova tragedia, nella notte, sulle strade cuneesi. Per cause da accertare un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un' auto sulla strada provinciale 165, in località San Lorenzo a Fossano.

In seguito all'impatto il veicolo si è cappottato ed il conducente è rimasto a sua volta ferito.

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Fossano per la messa in sicurezza del mezzo, gli operatori del 118 ed i Carabinieri, le cui verifiche sono ancora in corso dal momento che l'uomo investito non aveva con sè i documenti.

Il sinistro si è verificato attorno alle 4,30 della notte tra venerdì e sabato e la strada è stata bloccata.