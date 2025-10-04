Fiorito, fiori e tradizione per la Festa dei Santi

In occasione della Festività dei Santi, Fiorito conferma anche quest’anno la sua attenzione verso i clienti offrendo la possibilità di ordinare mazzi e composizioni floreali per onorare la memoria dei propri cari. Dal profondo significato personale, questa ricorrenza porta molte famiglie a scegliere con cura l’allestimento di tombe e loculi, secondo tradizioni e preferenze individuali. Grazie a un team di fioriste qualificate si ascolta ogni esigenza per realizzare soluzioni floreali su misura, con attenzione sia all’importanza dell’occasione sia alle diverse disponibilità di spesa.

Oltre alla storica sede di Cuneo, in Corso Garibaldi 7, Fiorito accoglie ora i clienti anche nel nuovo punto vendita di Fossano, in Via Torino 51/B, inaugurato da pochi mesi e già punto di riferimento per la zona. In entrambi i negozi è possibile farsi realizzare mazzi e composizioni anche senza prenotazione, tuttavia per garantire la massima disponibilità e flessibilità nelle richieste si consiglia di effettuare l’ordine con qualche giorno di anticipo, in modo da evitare il rischio di indisponibilità per esaurimento merce.

Come tutti gli anni, è possibile richiedere l’allestimento floreale direttamente in loco. Il servizio è disponibile anche presso la nuova sede di Fossano.

FIORITO CUNEO - Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

Tel. 0171/66650

Orario Lun-Sab 8:30-20:00 - Dom 9:30-13:00

Web shop: www.fioritoshop.it

Facebook @fioritoshop

FIORITO FOSSANO - Via Torino, 51/B – Fossano (CN)

Tel. 0172/383436

Orario Lun-Sab 8:30-13:00 e 15:30-20:00 - Dom 9:30-13

Web shop: www.fioritoshop.it

Facebook @fioritofossano