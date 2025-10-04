Iscriviti al nuovo corso base di Salsa e Bachata

Giovedì 16 ottobre, ore 20:00 all’Imperial Dance di Cuneo parte un nuovo corso base di Salsa e Bachata, dedicato a chi vuole iniziare da zero e scoprire quanto può essere bello lasciarsi guidare dal ritmo, dall’energia e dai sorrisi.

C’è una community speciale che ogni anno accoglie nuovi volti e nuove storie: è quella della Imperial Dance, dove il ballo diventa un modo per sentirsi vivi, liberi e parte di qualcosa di grande. Le persone che ti circondano influenzano il tuo stato d’animo, la tua energia e la tua visione del mondo: immagina di conoscerne di nuove, uscire di più, avere un’agenda piena di occasioni per divertirti, stare bene e crescere come persona.

Da quanto tempo non provi qualcosa di nuovo ed entusiasmante? Forse è arrivato il momento giusto per farlo! La prova gratuita del corso base è l’occasione perfetta per rimettersi in gioco, conoscere nuovi amici e iniziare un percorso che regala emozioni vere. Prenota subito il tuo posto qui: wa.link/bojbyq

All’Imperial Dance troverai un ambiente accogliente, elegante e autentico, dove sentirti a tuo agio fin dal primo momento. Le due sale luminose, la musica sempre giusta e gli insegnanti pronti a seguirti passo dopo passo creano un’atmosfera unica, fatta di entusiasmo e passione. Qui ognuno è libero di esprimersi, di sbagliare, di migliorare e di scoprire un lato nuovo di sé.A

Anna, Ilaria ed Eros, insegnati professionisti dell'Imperial Dance precisano che "... la più grande soddisfazione per noi è vedere le persone che, imparando a ballare, ritrovano se stesse e si divertono. Non ci piace usare paroloni o frasi già fatte, a noi piace vedere le persone contente quanto entrano e quando escono dai nostri corsi. Ci piace vedere le persone contentente quando vengono con noi a ballare alle serate al Type Club di Centallo, al Jocasta di Peveragno e a tutti gli eventi che organizziamo durante l'anno".

Cosa aspetti? Vieni a vedere di persona perché tanti hanno già scelto l’Imperial Dance… Prenota subito il tuo posto qui: wa.link/bojbyq

La sede dell'Imperial Dance è in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.