Da Alba a Cuneo, la Polizia intensifica i controlli: in pochi giorni espulsi tre stranieri irregolari

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto di reati predatori e microcriminalità.

Nella giornata di mercoledì 3 dicembre, nella zona della stazione ferroviaria del comune di Alba, sono stati effettuati, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, verifiche presso numerosi esercizi commerciali, durante i quali gli agenti hanno rintracciato un cittadino marocchino irregolare sul Territorio Nazionale. Il cittadino straniero, a seguito del provvedimento di espulsione, è stato accompagnamento al C.P.R. di Torino.

Inoltre, personale dell’Ufficio Immigrazione, anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha eseguito in questa settimana due provvedimenti di espulsione con accompagnamento al C.P.R. di Torino a carico di altrettanti cittadini di nazionalità albanese e pakistana, tutti irregolari.

Questi cittadini, di cui due già gravati da precedenti espulsioni del Prefetto e dell’Autorità Giudiziaria, oltre ad essere privi di un regolare permesso di soggiorno, risultavano anche gravati da numerosi precedenti penali per furto, danneggiamento, rapina, atti persecutori, spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, per tutto il periodo delle festività natalizie, proseguirà nei controlli su tutto il territorio della provincia.