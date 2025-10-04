Scarpe comode, pronti, partenza, via! A Bra torna Da Cortile a Cortile

A Bra ormai tutti sanno che domenica 5 ottobre è il giorno di “Da Cortile a Cortile”. Un evento che ha riempito le agende già dall’annuncio del suo itinerario sulle tracce delle antiche mura della città con arrivo a Palazzo Garrone.

Già, ma perché è un appuntamento da non perdere? Beh, la risposta è molto semplice, grazie ad un metodo collaudatissimo del quale avrete sicuramente sentito parlare. Quattro parametri da valutare: location, menù, servizio e infine (ovviamente) il conto.

Sperimentiamo subito la nota formula borghesiana, procedendo a tappe: focaccia con salsiccia di Bra e pinzimonio in piazza Caduti per la Libertà; insalatina di sedano, toma e noci, peperoni con salsa tonnata e frittatina alle erbe a Palazzo Traversa; ravioli del plin al sugo d’arrosto nel parco della Zizzola; bollito misto alla piemontese con salse ai giardini del Belvedere; plateau di formaggi con miele sull’ala di corso Garibaldi; dulcis in fundo (è proprio il caso di dire) torta di nocciole con zabaione nel cortile di Palazzo Garrone. Il costo è di 30 euro (vini dei produttori appartenenti a Fivi Roero compresi), 20 euro per i minori di anni 12. Per Da Cortile a Cortile sono previste due partenze: alle ore 12 e alle ore 13.

Ora però siamo giunti al verdetto finale. Non ho nessuna intenzione di ribaltare il risultato, ma confermare in pieno i giudizi espressi. Voto 10 (e lode). Complimenti Da Cortile a Cortile hai vinto... l’acquisto del mio biglietto. Da reinvestire nel buon cibo e nel mio divertimento. Mi fate compagnia? Bene. Prendete l’agenda e fissate la data, informazioni e prenotazioni chiamando il numero 0172/430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .

E non finisce qui. Torna anche la Festa dei Ludobus, un’iniziativa dedicata alla riscoperta del gioco all’aria aperta e alla promozione del diritto al gioco, in programma in piazza XX Settembre. Un’esperienza ludica unica e coinvolgente, pensata per valorizzare il gioco come strumento di inclusione, socialità e crescita per tutti.

Per gli appassionati di motori da non perdere il raduno organizzato dal Club Maggiolini Langhe e Roero in corso Garibaldi. E poi appuntamento musicale alle 17 in piazza Caduti per la Libertà con il concerto gratuito dell’Orchestra Stabile Cherasco. Inoltre, come da tradizione per questa manifestazione, saranno molti i cortili braidesi che ospiteranno eventi ed esibizioni varie.

Insomma, il programma di Da Cortile a Cortile è ricchissimo di attività, gli eventi sono davvero tanti e avete l’imbarazzo della scelta. Antichi cortili, atri, palazzi e giardini solitamente inaccessibili aprono per un giorno soltanto le loro porte, ospitando eventi ed esibizioni varie.

E proprio i cortili del centro storico saranno i protagonisti del nuovissimo contest: “Il cortile più bello di Bra”. Per partecipare è sufficiente inviare una foto del proprio cortile del centro storico (a condizione che venga aperto al pubblico nella giornata del 5 ottobre) all’Ufficio cultura e Manifestazioni alla mail cultura@comune.bra.cn.it . Il cortile più votato verrà premiato con biglietti gratuiti per partecipare all’edizione 2026 della manifestazione e una targa “Da Cortile a Cortile 2025” da installare in loco.

La giornata offrirà inoltre la possibilità di scoprire la città grazie ai Walking Tour del centro storico a cura di Visit LMR, con partenza alle 15,30 da via Cavour (prenotazione sul sito www.visitlmr.it/esperienze/bra-walking-tour).

Visite culturali ne abbiamo, prendere nota. Per l’occasione, i musei cittadini saranno aperti al pubblico gratuitamente con i seguenti orari: il Museo Craveri di storia naturale e quello di archeologia, storia ed arte di Palazzo Traversa dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; per il Museo del giocattolo sono previste visite guidate con partenza alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30; la Casa dei braidesi ospitata nella Zizzola sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Sono inoltre previste visite guidate gratuite al cortile di Casa Cottolengo, dimora che si affaccia sull’omonimo corso, casa natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo (partenze alle 10-11-15-16 e 17).

Ultimo, ma non ultimo, la mostra ad ingresso gratuito “Tutti Designers” a Palazzo Mathis, restart del progetto Dedalus, con un itinerario nel design italiano contemporaneo attraverso 150 opere di 30 autori dagli anni Settanta ad oggi. L’esposizione è visitabile fino al 2 novembre dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 18. Serve altro?