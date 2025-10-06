Savigliano apre un centro di accoglienza per l’inverno: aiuto ai senza dimora fino ad aprile 2026

Con l’arrivo della stagione fredda, il Comune di Savigliano attiva un piano di intervento a sostegno delle persone senza fissa dimora e in difficoltà, per garantire un riparo sicuro durante i mesi più rigidi.

Il sindaco Antonello Portera ha firmato un’ordinanza che dispone l’apertura di un Centro di Accoglienza Temporaneo in via Allione n. 5, operativo dal 3 novembre 2025 al 30 aprile 2026.

Il provvedimento nasce dalla constatazione che, nel periodo invernale, anche sul territorio cittadino si registra la presenza di persone senza dimora o bisognose di aiuto immediato, la cui condizione viene aggravata dal freddo intenso notturno.

“È un intervento necessario per tutelare la salute e la dignità delle persone più fragili, ma anche per garantire sicurezza, igiene e ordine pubblico”, si legge nell’ordinanza.

La gestione del centro è affidata a una rete di realtà del volontariato locale: “Il Dono ODV”, l’Associazione Papa Giovanni XXIII e il Comitato locale della Croce Rossa di Savigliano. Le tre associazioni si occuperanno dell’organizzazione, dell’accoglienza e della supervisione delle attività quotidiane.