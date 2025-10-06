Dmora, e-commerce di arredamento, festeggia le oltre 1000 recensioni positive

Per un’azienda le recensioni sono estremamente importanti, sia per una fase di crescita personale ma soprattutto per una gratificazione. E questo articolo si concentra proprio sulla soddisfazione raggiunta da Dmora, un e-commerce specializzato in accessori e arredamento per la casa.

L’azienda ha raggiunto più di 1.000 recensioni positive grazie alla qualità dei suoi mobili, alla precisione e alla professionalità del team competente, che si è dimostrato sempre attento in ogni fase, specialmente “post vendita”.

In cosa si distingue l’e-commerce Dmora per l’arredamento della casa?

Il risultato dell’e-commerce Dmora , che oggi conta più di 1.300 recensioni e la maggior parte positive, lo si deve alla capacità che l’azienda ha avuto di saper prendere spunto dalle esigenze dei clienti ma soprattutto dalle critiche costruttive.

Inizialmente operativo su Amazon, dove si è fatto negli anni un nome come venditore di prodotti con un eccellente rapporto qualità/prezzo e assistenza veloce, è attualmente attivo e molto impegnato nell’innovazione del suo e-commerce proprietario, Dmora.it.

Con il tempo il brand ha acquisito la fiducia di gran parte dei clienti che erano in cerca di una soluzione d’arredamento e accessori per la propria casa ma purché “accessibile”.

Così Dmora ha individuato gli ingredienti perfetti per soddisfare i bisogni più variegati: ottimo prezzo, far risaltare la qualità dei prodotti, versatilità, praticità e funzionalità.

La sensazione che l’e-commerce trasmette con la vendita dei suoi complementi arredo è proprio la sensazione di sentirsi a casa, evidenziando la comodità, la qualità e il benessere che può regalare soltanto uno stato di “pace” e “serenità” interiore.

Questo sforzo continuo nell’innovazione è stato riconosciuto da centinaia di nuovi clienti negli ultimissimi mesi, come dimostrano le recensioni nella pagina Trustpilot di Dmora , dove l’azienda può vantare a Settembre 2025 quasi 1400 recensioni, con media 4.0.



La maggioranza delle recensioni sono a 4 e 5 stelle.

Un risultato importante se consideriamo che la soddisfazione o meno del cliente che acquista un mobile online può dipendere da tanti elementi al di fuori del potere del venditore, come per esempio la puntualità nella consegna, e chi eventualmente si occupa del montaggio dei mobili.

Dmora, su questo aspetto, ha fatto tesoro della sua esperienza e dei feedback dei clienti passati per migliorare la comunicazione post-vendita ai clienti, le condizioni di vendita e la gestione dei resi.

Qualche esempio di apprezzamento su Dmora

Il lavoro compiuto da Dmora e dal suo team dev’essere fonte di ispirazione per tanti e-commerce del settore e non solo. Per far evincere le potenzialità abbiamo voluto riportare un po’ di recensioni positive (e i punti di forza) pubblicate su Trustpilot:

Assistenza clienti : uno degli aspetti più impattanti è l’eccellenza dell'assistenza clienti di Dmora. Il team si è dimostrato sempre empatico, disponibile e pronto a risolvere qualsiasi problema, soprattutto dopo la vendita (in qualche caso ha perfino sostituito dei pezzi che si erano rovinati durante il trasporto).

: uno degli aspetti più impattanti è l’eccellenza dell'assistenza clienti di Dmora. Il team si è dimostrato sempre empatico, disponibile e pronto a risolvere qualsiasi problema, soprattutto dopo la vendita (in qualche caso ha perfino sostituito dei pezzi che si erano rovinati durante il trasporto). Qualità dei prodotti : l’arredamento di Dmora e i suoi accessori hanno attirato tantissima clientela, soddisfatta di aver potuto contare su un grande rapporto tra “qualità - prezzo”.

: l’arredamento di Dmora e i suoi accessori hanno attirato tantissima clientela, soddisfatta di aver potuto contare su un grande rapporto tra “qualità - prezzo”. Puntualità della consegna : un’altra caratteristica dell’azienda specializzata in arredamento per la casa è la velocità e il rispetto della consegna nelle date stimate durante l’acquisto. La puntualità è un fattore determinante nella soddisfazione dei clienti.

: un’altra caratteristica dell’azienda specializzata in arredamento per la casa è la velocità e il rispetto della consegna nelle date stimate durante l’acquisto. La puntualità è un fattore determinante nella soddisfazione dei clienti. Montaggio e imballaggio: per chi non avesse dimestichezza con i lavori di montaggio mobili, Dmora offre un servizio extra per consegnare il prodotto al piano e garantire anche l’assemblaggio. Inoltre, i clienti hanno apprezzato molto l’imballaggio ben fatto e piuttosto protettivo.

I servizi più amati di Dmora

Dmora non solo può festeggiare le sue oltre 1.000 recensioni positive, ma può anche ritenersi fiera di proporre dei servizi che i clienti nella maggior parte dei casi amano, tra cui: il pagamento a rate, la consegna al piano e il montaggio.

Sul loro sito di vendita online è presente Scalapay, un’applicazione che permette di poter pagare rateizzando il totale (in base a diversi fattori indipendenti da Dmora), la rateizzazione potrebbe essere accettata in 3 oppure in massimo 4 rate.

Grazie a questo servizio è possibile acquistare più pezzi e aumentare il potere d’acquisto (anche se sull’e-commerce i costi sono piuttosto contenuti).

Un altro servizio molto amato dai clienti di Dmora è la consegna al piano. Non sempre gli acquirenti sono disposti o disponibili a poter ritirare un prodotto (specialmente se è ingombrante).

Con il servizio extra di “consegna al piano” il corriere provvederà a telefonare l’acquirente per poter mettersi d’accordo sul giorno e sulla fascia oraria più consona.

Per chi opta anche per il montaggio dei mobili la consegna al piano è inclusa obbligatoriamente, visto che il corriere e gli addetti all’assemblaggio prevedono di lasciare il prodotto a destinazione.

Per entrambi i servizi l’azienda fa presente che non è possibile né usufruire voucher e/o coupon, e neppure pagare con il contrassegno.

Consigli utili dall’azienda

Abbiamo ribadito che Dmora ha l’intenzione di far provare la piacevole sensazione di sentirsi sempre a proprio agio nel luogo in cui si vive, e questo anche grazie ai complementi arredo. Ed è proprio da qui nasce anche il suo motto “semplicemente casa”.

All’interno dell’e-commerce è altresì possibile consultare una pagina dedicata ai suggerimenti, utile per chi volesse dei consigli su come poter arredare una qualunque stanza della casa in cui si vive e quali accessori poter abbinare.

Ogni allestimento non dev’essere visto soltanto come un elemento estetico, anzi, è ben oltre ciò che si vede: è funzionalità, comodità ma soprattutto comfort.

Ciascuna stanza ha un suo scopo specifico, e come tale va studiata per poter abbinare il giusto accessorio.





