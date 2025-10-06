La Basilica di Fossano ospita il concerto-saggio degli allievi d’organo del Conservatorio “G.F. Ghedini”

Un appuntamento di grande rilievo per gli amanti della musica sacra e per l’intera comunità fossanese: sabato 11 ottobre alle ore 21, la Basilica Concattedrale di Santa Maria e San Giovenale aprirà le porte al concerto spirituale-saggio per organo degli allievi della classe d’organo del Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo, guidati dal maestro Bartolomeo Gallizio.

La serata offrirà l’occasione di ascoltare le straordinarie potenzialità dell’organo della basilica, un imponente strumento di oltre 3.800 canne, recentemente restaurato e ampliato dalla Bottega organaria Zanin di Codroipo.

L’intervento di recupero è stato reso possibile grazie al sostegno congiunto della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Fossano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, della Diocesi di Fossano (con i fondi dell’8×1000) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Un impegno condiviso che ha restituito alla città uno strumento capace di esprimere tutta la ricchezza e la profondità del repertorio organistico, sia in ambito liturgico sia in quello concertistico.

Il programma, vario e avvincente, intende esaltare le sonorità dello strumento e proporrà pagine di grandi maestri del repertorio organistico, da Dietrich Buxtehude a César Franck, Louis Vierne, Edward Elgar e altri, in un percorso che attraversa stili ed epoche diverse.

Protagonisti della serata saranno i giovani organisti Nazareno Fusta, Edoardo Quaglia, Roberto Lasagna, Alberto Palmieri e Giacomo Barbero, alcuni già avviati a una promettente carriera concertistica.

Il concerto, a ingresso libero, rappresenta non solo un’occasione di ascolto di alto livello musicale, ma anche un momento di valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale di Fossano.

Programma

Dietrich BUXTEHUDE – Praeludium, BuxWV 149

(1637-1707) – organista: Nazareno FUSTA

César FRANCK – Cantabile (da “Trois Pièces pour Grand Orgue”)

(1822-1890) – organista: Edoardo QUAGLIA

Edward ELGAR – Imperial March, Op. 32

(1857-1934) – organista: Giacomo BARBERO

Louis VIERNE – Hymne au Soleil (da “Pièces de Fantaisie”, Op. 53)

(1870-1937) – organista: Roberto LASAGNA

Louis VIERNE – Choral (dalla “Deuxième Symphonie”, Op. 20)

(1870-1937) – organista: Alberto PALMIERI

Franz LACHNER – Introduction und Fuge, Op. 62

(1803-1890) – organisti: Roberto LASAGNA e Alberto PALMIERI

Concerto spirituale – ingresso libero