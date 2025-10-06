Pierre-Yves Le Pogam del Louvre a Revello per gli 800 anni di San Luigi IX

La Cappella Marchionale di Revello, inglobata nell'attuale municipio e un tempo Castello Sottano, dimora prediletta dai Marchesi di Saluzzo Ludovico II e Margherita di Foix, ospiterà sabato 11 ottobre alle ore 16.30 una conferenza straordinaria con Pierre-Yves Le Pogam, conservatore capo del Dipartimento di Sculture del Museo del Louvre.

La Cappella, interamente affrescata nel XV secolo, presenta sulle pareti laterali le storie dei santi protettori dei Marchesi, a partire da Luigi IX Re di Francia, passato alla storia come San Luigi o Luigi il Santo. Canonizzato da papa Bonifacio VIII nel 1297, fu uno dei sovrani più illustri del Medioevo, incarnando un modello di re cristiano che univa profonda religiosità, saggezza politica e spirito di carità. La sua vita si concluse nel 1270 a Tunisi, dove fu colpito dalla peste durante una spedizione crociata, come rappresentato in una delle scene del ciclo revellese.

Come spiega il professor Marco Piccat, che introdurrà l'evento: "In occasione dell'800° anniversario della nascita di Saint Louis, nel 2014, i maggiori studiosi europei si incontrarono per illustrarne la figura, con una grande mostra al Louvre coordinata da Pierre-Yves Le Pogam. Grazie al progetto dell'ASAR di Revello, il prof. Le Pogam sarà ospite in città per parlare della figura del 'Re Santo', del suo permanere nella mitologia francese e degli affreschi di Revello: un'occasione straordinaria per conoscere i nostri legami con l'Europa".

Pierre-Yves Le Pogam, archivista paleografo ed ex membro della Scuola Francese di Roma, è dottore in storia e storia dell'arte medievale. I suoi interessi riguardano l'architettura, la scultura e l'iconografia del XII-XV secolo in Francia e Italia. Ha pubblicato numerosi studi, tra cui "Sculpture à la lettre" e "Les premiers retables". Nel 2024 ha diretto l'esposizione "Figures du Fou", la prima grande mostra sul medioevo al Louvre dopo il Covid, riscuotendo grande successo.