Alba batte Siena: la capitale delle Langhe al primo posto delle città italiane "wine-friendly"

La società Press Release Hub ha reso noti i risultati della ricerca sulle quindici migliori città wine-friendly d’Italia: Alba si è aggiudicata il primo posto, seguita da Siena al secondo e da Olbia al terzo.

La ricerca, partita da una lista delle città maggiormente influenti in ambito enologico, ha interessato il numero di enoteche e wine bar, la loro qualità (tramite un rating ponderato sulle recensioni degli utenti) e il prezzo medio di una bottiglia di vino. Tutti i dati sono stati raccolti tramite Google Places API.

Tra i risultati Alba e Siena si sono aggiudicati i primi due posti sul podio, la sorpresa di Olbia al terzo posto. La classifica delle città del vino prosegue poi con Bolzano, Treviso, Perugia, Napoli, Asti, Firenze, Parma, Verona, Trento, Bologna, Palermo e Milano.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo: “Siamo molto orgogliosi di essere sul podio come migliore città italiana wine-friendly: Alba e le nostre colline hanno investito molto non solo nella qualità dei nostri prodotti enologici, ma anche sulla qualità dell’accoglienza. Si tratta di una ricerca particolarmente interessante perché non prende in considerazione soltanto il vino in sé, ma anche una serie di servizi collegati, come il numero e la qualità dei locali presenti e il livello dei prezzi, per misurare il grado di soddisfazione degli utenti. Questa indagine dimostra che riusciamo a mantenere prezzi accessibili, pur continuando a puntare su ottimi prodotti e ottimi servizi, e che i nostri visitatori apprezzano i nostri vini e i nostri tanti locali, grazie al lavoro e all’impegno degli addetti del settore cui va il nostro ringraziamento per questo importante risultato”.