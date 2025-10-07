Scuola dell'infanzia di Cherasco: un modello di riferimento per l'architettura scolastica sostenibile [FOTO]

Cherasco ha arricchito la propria offerta educativa con la scuola per l'infanzia nella frazione Bricco de Faule, un progetto che ha rappresentato l'eccellenza nell'edilizia scolastica sostenibile. Realizzata da Barberis SPA Società benefit su commissione del Comune di Cherasco, la struttura è stata progettata per ospitare tre sezioni per 70 bambini, con la possibilità futura di accogliere anche cinque classi della scuola primaria.

Il progetto, firmato dallo Studio Architetti Fissore Ghione e Associati (Paolo Fissore, Maurizio Ghione, Stefano Boffa), si sviluppa su un unico piano senza barriere architettoniche. Il nucleo centrale dei servizi e l'atrio si affacciano su una piazzetta pedonale alberata, creando un ambiente di accoglienza sicuro e funzionale sotto la supervisione del Geometra Giovanni Borra come Responsabile unico del procedimento.

La progettazione interna privilegia la flessibilità degli spazi: servizi igienici frazionati, refettorio completamente attrezzato, ampie finestre e porte vetrate modulabili garantiscono luminosità ottimale e comfort visivo in ogni ambiente. Il sistema di riscaldamento radiante a pavimento a bassa temperatura, gestito a zone, assicura benessere termico ed efficienza energetica.

L'attenzione alla qualità dell'aria e dell'ambiente interno si concretizza nell'uso di materiali naturali, isolanti certificati e vernici prive di sostanze chimiche nocive, riducendo le emissioni volatili e ottimizzando il microclima. Le tecnologie bioedili comprendono l'orientamento a sud delle sezioni didattiche, coperture altamente isolate e un sistema di ventilazione naturale e meccanica controllata.

Gli impianti elettrici sono stati realizzati con configurazione "a stella" – sistema con cavi separati per ogni punto – per ridurre i disturbi elettromagnetici e aumentare sicurezza e controllo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle aree esterne, concepite come vera estensione dell'ambiente interno. Le zone verdi e quelle dedicate alle attività ludico-motorie sono state progettate per essere sicure, stimolanti e funzionali, offrendo ai bambini opportunità di apprendimento e crescita anche all'aria aperta.

L'atmosfera interna, resa calda e armoniosa dalla scelta di colori e materiali naturali, trasforma l'edificio in un luogo accogliente e stimolante sia per i bambini che per gli insegnanti. Ogni dettaglio è stato pensato per favorire l'apprendimento, la socialità e la creatività dei più piccoli.

Con questa realizzazione, Barberis SPA Società benefit ha dimostrato come sia possibile unire competenza tecnica, attenzione alla sostenibilità ambientale e cura del dettaglio, confermando l'importanza strategica della qualità nell'edilizia scolastica. Un investimento che rappresenta un vero lascito per le generazioni future, dove gli spazi educativi diventano catalizzatori di crescita e benessere.

La scuola dell'infanzia di Cherasco si candida così a diventare un modello di riferimento per l'architettura scolastica sostenibile, dimostrando che è possibile costruire ambienti educativi all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente e del benessere dei più piccoli.