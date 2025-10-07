Il patrimonio artistico del Palazzo del Comandante a Fossano: la banca e fondazione CRF per le visite guidate di “è cultura” [VIDEO E FOTO]

Con la presentazione di ieri, martedì 6 ottobre, il prestigioso Palazzo del Comandante di origine seicentesca di via Roma,122, ora sede della Cassa di Risparmio di Fossano, banca e fondazione, ha aperto le porte alle istituzioni e ai giornalisti per una speciale anteprima.

Durante la conferenza stampa, che ha accolto un ricco parterre di autorità, sono state illustrate le prossime visite guidate che si terranno nei saloni delle collezioni, nell’ambito delle giornate di “è cultura!”, in programma dall’11 al 18 ottobre. Gli spazi saranno aperti alle scolaresche, ai collezionisti e ai cultori d’arte: in generale a tutti, studenti, famiglie e curiosi.

Le rarità di valore inestimabile che vi sono all’interno spaziano dai quadri antichi alle opere d’arte, sino a libri di rara fattura di autori fossanesi che parlano proprio della gente di Fossano, ma anche varie donazioni e monete che risalgono addirittura al periodo celtico per proseguire nel rinvenimento di altre preziosità a livello di numismatica del periodo romano, barbarico, dei Principi fossanesi d’Acaja (1297-1418), ma anche dei conti e duchi di Savoia. Sono innumerevoli ancora gli esempi di opere nel Palazzo: da quelle di Ambrogio da Fossano detto Il Bergognone, a Giovanni Beinaschi, nato a Fossano nel 1600, ma poi trasferitosi a Roma e Napoli, dove realizzò nel periodo barocco tanti dipinti ora nelle varie chiese di quelle grandi città italiane. Affreschi del 1400, scorci di mura fossanesi che ritraggono San Sebastiano e non solo. In esclusiva anche le opere seicentesche dell’intellettuale Emanuele Thesauro e dell’architetto e pittore Giovenale Boetto.

I presidenti della Cassa di Risparmio di Fossano e della Fondazione CRF Gianfranco Mondino, grande collezionista, e Giancarlo Fruttero esprimono in sintesi l’orgoglio di avere tra le mani a Fossano un patrimonio artistico a livello mondiale in continua evoluzione: “Tutte le ricerche sul Fossanese e sulle collezioni del mondo lungo i secoli non sono chiuse in una cassetta di sicurezza. La CRF è la cassa della collettività e vuole mostrare i suoi patrimoni d’arte”.

Alla conferenza presenti il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, il sindaco Dario Tallone e la Giunta comunale fossanese, il senatore della Repubblica Giorgio Bergesio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi e quello della Camera di commercio Luca Crosetto. Tutti gli invitati hanno poi avuto l’onore di ammirare in anticipo, con un tour privato, tutte le opere del Palazzo.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste.