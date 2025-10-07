Mondovì, stagione teatrale: da venerdì 10 ottobre al via la vendita degli abbonamenti

Da venerdì 10 ottobre avrà inizio ufficialmente la vendita degli abbonamenti per la stagione teatrale 2025-2026 della Città di Mondovì. Due, in particolare, le modalità di acquisto: in situ presso la biglietteria del Teatro Baretti venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sabato 11 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e giovedì 16 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 20.00, oppure online su vivaticket.it a partire da venerdì 10 ottobre dalle ore 14.00. Abbonamento fedeltà a otto spettacoli € 160,00, ridotto a € 140,00 per under 18, over 70, insegnanti, tesserati Fai, possessori abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, possessori Carta Effe Feltrinelli, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo 25/26.

Sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, invece, martedì 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, giovedì 16 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e online su vivaticket.it a partire da martedì 14 ottobre dalle ore 14.00. Nelle sere dello spettacolo, infine, gli eventuali biglietti ancora a disposizione saranno acquistabili presso la biglietteria del Teatro Baretti a partire da due ore prima della messa in scena. Biglietto intero singolo € 25,00, biglietto ridotto € 22,00. La stagione teatrale avrà ufficialmente inizio sabato 25 ottobre alle ore 21.00 con lo spettacolo “Non hanno un (amico) dubbio” con Luca Bizzarri.