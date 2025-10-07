Topography: L'arte di Marco Fiaschi illumina Monforte d'Alba

GART Arte Contemporanea è lieta di annunciare l’apertura di “Topography”, la mostra personale dell’artista Marco Fiaschi ospitata nelle antiche navate dell’Oratorio di Sant’Agostino e San Bonifacio nel centro del borgo di Monforte d’Alba.

La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, dal 14 al 26 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ed è patrocinata dal Comune e dal Tourist Office di Monforte d’Alba.

La mostra

C’è un tempo lento e profondo che compone stratificazioni, pieghe e genera rilievi e silenzi che Marco Fiaschi sa intercettare e restituire in forma visiva. Dopo un periodo di residenza artistica nelle Langhe, l’artista presenta una nuova produzione di opere inedite ispirate alla morfologia del territorio, alla sua storia e alle antiche mappe topografiche che lo descrivono.

“Topography” è il risultato di un incontro autentico tra sguardo artistico e paesaggio: un dialogo tra la geografia reale e quella emotiva, in cui l’artista destruttura e ricompone prospettive altimetriche, tracciati di vigneti, coordinate catastali, isoipse, marne e argille, restituendone una sintesi materica e poetica.

Ne nasce una narrazione visiva fatta di pigmenti naturali, terre, ossidi, sabbie e ruggini, elementi carichi di energia e memoria.

L’artista

Marco Fiaschi (1958, Italia) si è avvicinato all’arte dopo una lunga e intensa esperienza professionale nel mondo dello sportswear design. Il suo lavoro si sviluppa attraverso un linguaggio pittorico astratto e materico. Le sue superfici sono campi di tensione tra visibile e invisibile, tra tempo geologico e tempo interiore.

Conosciuto per la sua attenzione ai temi della natura, della geografia e della trasformazione dei materiali e pigmenti, Fiaschi è stato protagonista ed ha partecipato a diverse esposizioni, tra Monaco e il nord Italia.

Con Topography le Langhe diventano un nuovo campo di esplorazione sensibile, terre di rilievi, memorie e stratificazioni.

Il luogo

L’Oratorio di Sant’Agostino e San Bonifacio, con la sua architettura barocca risalente alla fine del seicento, avvolta da una luce naturale e intima, dialoga con le superfici stratificate di Fiaschi, invitando il visitatore a perdersi tra mappe immaginarie, paesaggi interiori e traiettorie emotive.

Informazioni Sede mostra:

Oratorio di Sant’Agostino e San Bonifacio

Piazza Antica Chiesa, 1/5, 12065 Monforte d'Alba CN

Date:

14 – 26 ottobre 2025

Orari di apertura: tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 18:00. Ingresso libero.

Contatti e informazioni: www.contemporarygart.com info@contemporarygart.com

+39 380 517 4332