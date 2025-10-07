Borgo San Dalmazzo, torna la magia del teatro famiglie con "Un Sipario Tra Cielo e Terra"

Il Teatro Civico di Borgo San Dalmazzo si prepara ad accogliere domenica 19 ottobre alle 17:30 il secondo appuntamento della storica rassegna "Un Sipario Tra Cielo e Terra", giunta alla sua 23ª edizione e dedicata alle famiglie.

SASSO LISCIO, FOGLIA ROSSA, GUSCIO DI NOCE. La storia di Nadine

Il teatro nel Baule – dai 5 anni

In una mansarda piena di sorprese, Nadine insegue il ricordo di tre oggetti preziosi: un sasso liscio, una foglia rossa e mezzo guscio di noce. Tra sogno e realtà, un’attrice disegna dal vivo luoghi e personaggi, mentre la storia si costruisce in tempo reale, intrecciando narrazione, musica e tratti di pittura lavagna. A ogni disegno, la vicenda prende forma.

Un viaggio poetico tra memoria e immaginazione, guidato da un gatto di nome Sornione e dalle emozioni dell’infanzia.



Biglietti 6 € intero e 5 € ridotto sotto i 10 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni e riduzioni per enti convenzionati.

Borgo San Dalmazzo – Teatro Civico- Ore 17:30

Per maggior informazioni:

Dispari Teatro – Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo

0171 699971 – biglietteria@dispariteatro.it