Alba e Grinzane Cavour salutano il "Gran Piemonte": orari e strade chiuse

Giovedì 9 ottobre le strade di Alba saranno attraversate dal passaggio della"Gran Piemonte", gara ciclistica internazionale riservata a corridori professionisti, alla sua 109ª edizione ( qui il percorso).

I ciclisti arriveranno da Diano d’Alba, attraverseranno corso Enotria, corso Langhe, corso Italia, piazza Michele Ferrero, via Don Alberione, corso Michele Coppino, viale Cherasca, località Altavilla e proseguiranno per località Tre Stelle, in direzione Barbaresco.

Il passaggio della carovana è atteso per le 13.47. Mezz’ora prima, dalle 13.17, la circolazione stradale sarà temporaneamente sospesa in corso Enotria, corso Cortemilia alla rotonda del piazzale della Moretta, corso Langhe, corso Italia, piazza Ferrero, corso Coppino, piazza Monsignor Grassi, viale Cherasca e Altavilla.

Strade chiuse al traffico veicolare: corso Cortemilia, strada Cauda, viale Vico, cavalcavia di via Luigi Einaudi, corso Nino Bixio, via XX Aprile.

Chiusure strade sono state comunicate anche dal Comune di Grinzane Cavour.

Qui i corridori arriveranno da Santa Maria, passeranno in via Garibaldi, saliranno a Grinzane passando in via Cavour, strada Grinzane, via IV Novembre per proseguire in direzione Diano d’Alba.

Dalle ore 12.50 alle ore 13.40 – fa sapere il Comune langarolo – sarà istituito il divieto di transito ad ogni categoria di veicolo sia sulle strade interessate dalla gara ciclistica sia in corrispondenza delle traverse laterali, così come da apposita segnaletica in loco.