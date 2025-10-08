Alba: anticipata l’accensione del riscaldamento a partire da giovedì 9 ottobre

Il sindaco Alberto Gatto ha firmato l’ordinanza per anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio cittadino a partire da domani, giovedì 9 ottobre, limitatamente ad un orario massimo di 7 ore giornaliere (ossia con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria), da gestire in base alle diverse esigenze.
Una scelta assunta alla luce dell’abbassamento delle temperature mattutine e serali registrato negli ultimi giorni per salvaguardare e garantire la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli.