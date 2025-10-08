Alba: si cercano ecovolontari per la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Anche quest’anno parte l’iniziativa degli Ecovolontari, una collaborazione tra Comune di Alba - tramite l’assessorato all’Ambiente, l’assessorato al Protagonismo Giovanile e il Forum Giovani -, l’Ente Fiera di Alba e la Giostra delle Cento Torri.

Nei weekend di Fiera, dall’11 ottobre all’8 dicembre, saranno allestite delle piccole isole ecologiche per permettere la migliore differenziazione possibile ed evitare l’abbandono dei rifiuti a terra. Ai volontari, assegnati a ogni postazione, verrà chiesto di aiutare i passanti nella differenziazione e coordinare le operazioni di svuotamento dei cassonetti.

Ogni fine settimana sono previsti quattro turni il sabato e la domenica, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19, compreso lunedì 8 dicembre, sei solo nel weekend del Baccanale: sabato 18 ottobre ore 13-16, 16-19 e 20-23 e domenica 19 ottobre ore 10-13, 13-16 e 16-19.

È anche previsto un premio per chi deciderà di aderire all’iniziativa.

Per aderire e indicare le disponibilità di turni basta compilare il modulo al seguente link: Ecovolontari Fiera 2025

«L’iniziativa degli Ecovolontari è un esempio concreto di cittadinanza attiva – dichiara l’assessore all’Ambiente, Roberto Cavallo –. La partecipazione di tanti cittadini volontari ci aiuta a rendere la Fiera di Alba, così come già avvenuto per Collisioni, un evento sempre più sostenibile, contribuendo a mantenere pulita la città e a sensibilizzare tutti sull’importanza della raccolta differenziata».

L’assessora al Protagonismo Giovanile, Lucia Vignolo, aggiunge: «È un progetto che valorizza il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento. Con il loro entusiasmo e senso civico, gli Ecovolontari diventano un punto di riferimento per i visitatori e un esempio positivo per tutta la comunità».