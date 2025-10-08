 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 11:03

Alba: si cercano ecovolontari per la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Nei weekend di Fiera, dall’11 ottobre all’8 dicembre, saranno allestite delle piccole isole ecologiche per permettere la migliore differenziazione possibile ed evitare l’abbandono dei rifiuti a terra. Ai volontari, assegnati a ogni postazione, verrà chiesto di aiutare i passanti nella differenziazione e coordinare le operazioni di svuotamento dei cassonetti

Anche quest’anno parte l’iniziativa degli Ecovolontari, una collaborazione tra Comune di Alba - tramite l’assessorato all’Ambiente, l’assessorato al Protagonismo Giovanile e il Forum Giovani -, l’Ente Fiera di Alba e la Giostra delle Cento Torri.

Nei weekend di Fiera, dall’11 ottobre all’8 dicembre, saranno allestite delle piccole isole ecologiche per permettere la migliore differenziazione possibile ed evitare l’abbandono dei rifiuti a terra. Ai volontari, assegnati a ogni postazione, verrà chiesto di aiutare i passanti nella differenziazione e coordinare le operazioni di svuotamento dei cassonetti.

Ogni fine settimana sono previsti quattro turni il sabato e la domenica, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19, compreso lunedì 8 dicembre, sei solo nel weekend del Baccanale: sabato 18 ottobre ore 13-16, 16-19 e 20-23 e domenica 19 ottobre ore 10-13, 13-16 e 16-19.

È anche previsto un premio per chi deciderà di aderire all’iniziativa.

Per aderire e indicare le disponibilità di turni basta compilare il modulo al seguente link: Ecovolontari Fiera 2025

«L’iniziativa degli Ecovolontari è un esempio concreto di cittadinanza attiva – dichiara l’assessore all’Ambiente, Roberto Cavallo –. La partecipazione di tanti cittadini volontari ci aiuta a rendere la Fiera di Alba, così come già avvenuto per Collisioni, un evento sempre più sostenibile, contribuendo a mantenere pulita la città e a sensibilizzare tutti sull’importanza della raccolta differenziata».

L’assessora al Protagonismo Giovanile, Lucia Vignolo, aggiunge: «È un progetto che valorizza il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento. Con il loro entusiasmo e senso civico, gli Ecovolontari diventano un punto di riferimento per i visitatori e un esempio positivo per tutta la comunità».

cs

