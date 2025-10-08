A piedi da Perugia ad Assisi per chiedere la pace: anche Cuneo alla marcia del 12 ottobre

Ventiquattro chilometri a piedi, da Perugia ad Assisi, per la Marcia della Pace 2025.

L'appuntamento è il prossimo 12 ottobre. Saranno decine di migliaia i partecipanti, provenienti da tutta Italia. E ci sarà il Comune di Cuneo, che ha messo a disposizione il pullman per 50 persone.

A rappresentare l'amministrazione, con la fascia tricolore, ci sarà l'assessora Paola Olivero.

Partenza alle 22.30 da piazza Torino, arrivo a Perugia nelle prime ore del mattino e poi partenza a piedi, tra bandiere, slogan e tanto colore. Proprio alla partenza, non mancherà il saluto della sindaca Patrizia Manassero.

Il rientro a Cuneo è previsto per domenica notte.

Quest'anno la manifestazione sarà imponente: si marcerà contro il genocidio di Gaza, contro la guerra in Ucraina e contro la più folle corsa al riarmo della storia.

L'assessora Olivero sarà per la prima volta in marcia verso i luoghi di San Francesco, verso Assisi, che è proprio la Citta della Pace.

"Il Comune di Cuneo è da sempre impegnato per la pace. Abbiamo anche costituito un Tavolo. Quest'anno siamo riusciti ad organizzare il pullman, cercando di coinvolgere soprattutto i giovani. Esserci significa mandare un messaggio di pace. Ma è importante che non si verifichino episodi di violenza, perché andrebbero a screditare un movimento bellissimo".