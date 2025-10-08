Clima e ricadute in campo agroalimentare: tavola rotonda oggi a Saluzzo

Oggi, mercoledì 8 ottobre a Saluzzo, è in calendario una tavola rotonda su “Cambiamento climatico e Settore agroalimentare: innovazione, sfide e opportunità per un futuro sostenibile" promosso dall’associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda (Aidda) delegazione Piemonte VdA. L'inzio lavori si avrà a partire dalle 17.30 al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità 4).



L’incontro, introdotto dalla Presidente Aidda, Valeria Panini, porterà il focus sul "cambiamento climatico che sta già influenzando (e influenzerà in futuro) la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari nel Cuneese e in Piemonte".

Vuole essere un confronto aperto con le aziende del territorio e le donne che le guidano per comprendere le strategie di adattamento e le soluzioni utilizzate, con uno sguardo alle innovazioni tecnologiche e alle politiche necessarie per garantire la resilienza del settore e cogliere le opportunità di un’agricoltura più sostenibile

Al dibattito moderato dal giornalista Alberto Gedda, direttore del Corriere di Saluzzo, interverranno Maria Lodovica Gullino, responsabile scientifica del Festival dell’Agricoltura Coltivato e docente all’Università di Torino, che porterà il punto di vista accademico e della ricerca.

Chiara Bardini, General Manager di Agrimontana offrirà la prospettiva di una grande azienda della trasformazione. Maria Carola Gullino, amministratrice delegata di Gullino, condividerà l’esperienza nel campo dell’import-export. Paola Lanzavecchia di Cantina Villadoria, imprenditrice nel settore vitivinicolo e presidente Sezione Vini Confindustria Cuneo, illustrerà le sfide e le strategie del comparto vitivinicolo. Nicoletta Trucco, amministratrice delegata della Torrefazione Excelsior, parlerà della relazione tra clima e caffè.

La partecipazione è libera.