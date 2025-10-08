 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 10:27

Le note di Dalla e Battisti a Savigliano per Aido

Giovedì 9 ottobre, al Milanollo, il concerto benefico “Due luci – due anime”

Giovedì 9 ottobre, alle 21, al Teatro Milanollo di Savigliano, è in programma il concerto del gruppo “Luci alla Ribalta Projet”. Si tratta di “Due luci – due anime”, un viaggio attraverso i brani più celebri di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

L’evento è organizzato da Aido (Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Intercomunale di Savigliano, Marene e Monasterolo) con la collaborazione dell'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano ed il sostegno del Csv Società Solidale di Cuneo.

La serata punta ad unire musica ed impegno sociale. Alle note degli indimenticati cantautori italiani si alterneranno infatti momenti di riflessione sul valore della donazione di organi, tessuti e cellule.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

c.s.

