tabUi arriva in Valtellina: Castello dell’Acqua è il nuovo Comune tabUiato

TabUi, l’app ufficiale per scoprire e vivere i territori italiani, continua a crescere e annuncia l’ingresso di Castello dell’Acqua, piccolo gioiello della Valtellina in provincia di Sondrio, tra i Comuni tabUiati.

Situato nel cuore della Valtellina, sul versante valtellinese delle Prealpi Orobiche, Castello dell’Acqua è un borgo che unisce storia, natura e tradizioni enogastronomiche. Il paese deve il suo nome al Castello dei Dell’Acqua (la famiglia che nel Medioevo qui era insediata) di cui restano affascinanti ruderi che dominano la valle, con i numerosi torrenti che alimentano i prati, i campi, i frutteti, gli antichi opifici (mulini, pile, fucine) e i boschi circostanti, questi ultimi caratterizzati dalla forte presenza di castagneti, la cui produzione ha per secoli contribuito al sostentamento della popolazione.

Il territorio è dotato di percorsi ciclopedonali ed escursionistici, che si snodano tra antiche contrade, castagneti, alpeggi e santuari, grazie a una fitta rete di sentieri che collegano Castello dell’Acqua anche ai borghi vicini, rendendolo meta ideale per gli amanti dell’outdoor e delle camminate panoramiche.

Con tabUi, cittadini e turisti avranno ora a disposizione uno strumento digitale per scoprire in tempo reale cosa vedere, cosa fare e dove vivere esperienze autentiche, dalle chiese storiche agli itinerari naturalistici, dalle feste popolari alle eccellenze enogastronomiche locali.

Giorgio Proglio, fondatore di tabUi: "Siamo felici di accogliere Castello dell’Acqua nella rete dei Comuni tabUiati. La Valtellina è un territorio straordinario, che custodisce storia, natura e cultura uniche al mondo. Con tabUi vogliamo valorizzare queste ricchezze, rendendole accessibili a cittadini e turisti attraverso un’unica app, semplice e inclusiva. Il nostro obiettivo è connettere i territori, raccontandoli in modo innovativo e favorendo un turismo sostenibile e consapevole".

Il Sindaco di Castello dell’Acqua, Andrea Pellerano, dichiara: "L’ingresso di Castello dell’Acqua nel circuito di tabUi rappresenta un’opportunità importante per la promozione del nostro territorio. Attraverso l’app possiamo raccontare le nostre tradizioni, le bellezze naturali e le esperienze autentiche che i visitatori possono vivere qui. È un passo avanti per dare visibilità al nostro borgo e per coinvolgere i cittadini in un progetto innovativo e condiviso".