La Cultura del Vino Italiano incontra la Cultura del Tè Cinese: ad Alba un incontro internazionale di grande valore

Giunge ad Alba domenica 12 ottobre una qualificata delegazione e della Cina dalla Contea di Anxi’ , I’ll territorio cinese più vocato alla coltivazione del Tè per incontrarsi con il Presidente Roberto Cerrato dell’Istituto Italiano Patrimonio Culturale vitivinicolo per sancire e firmare importante protocollo di Intesa sugli scambi culturali tra le due realtà in prospettiva anche a relazioni auspice future nel campo commerciale sulle eccellenze dei nostri due territori agricoli







Alba (CN), 12 ottobre 2025 – Si rafforza il legame tra Italia e Cina grazie al progetto internazionale “La Cultura del Vino Italiano incontra la Cultura del Tè Cinese”, iniziativa di diplomazia culturale che unisce due eccellenze millenarie: il vino delle Langhe e il tè della Contea di Anxi, nella provincia del Fujian.

Nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, alle ore 16:30, una delegazione ufficiale cinese composta da una decina di rappresentanti provenienti dalla Contea di Anxi’, tra cui il Vice Sindaco, delegati dell’Ente Cinese dell’Agricoltura, rappresentanti del Governo della Provincia del Fujian e docenti dell’Università del Fujian, sarà accolta ad Alba nella Sala Padre Girotti, accanto alla Chiesa di San Giuseppe (Vicolo San Giuseppe 1).

A fare gli onori di casa sarà Roberto Cerrato, presidente dell’Istituto Italiano del Patrimonio Culturale Vitivinicolo e direttore del Centro Studi sul Paesaggio di Langhe, Roero e Monferrato, insieme al direttivo del Centro, ad alcuni sindaci delle sedi territoriali e a rappresentanti delle autorità regionali, provinciali e locali.

Firma del Protocollo d’Intesa tra Italia e Cina

Durante la cerimonia verrà ratificato ufficialmente in Piemonte il Protocollo d’Intesa già siglato in Cina tre settimane fa.

L’accordo mira a promuovere scambi culturali, accademici e turistici tra i territori vitivinicoli italiani e le aree produttrici di tè del Fujian, valorizzando la cultura del gusto, dell’agricoltura sostenibile e del paesaggio rurale.

Inaugurazione della Sala Museale del Centro Studi

Al termine della cerimonia, sarà inaugurata la nuova Sala Museale al primo piano della sede del Centro Studi e di San Giuseppe.

Lo spazio espositivo ospiterà oggetti e testimonianze frutto di scambi culturali tra Italia e Cina, simbolo dell’amicizia tra i due Paesi e dell’impegno comune nella tutela del patrimonio agro-culturale.

Un ponte tra tradizione e futuro

Il progetto “La Cultura del Vino Italiano incontra la Cultura del Tè Cinese” rappresenta un ponte tra Oriente e Occidente, tra due culture che condividono valori profondi come l’ospitalità, la cura della terra e la convivialità.

L’incontro di Alba conferma ancora una volta il ruolo del Piemonte e delle Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio mondiale UNESCO, come laboratorio di dialogo culturale e di cooperazione internazionale.