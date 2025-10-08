Boves celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con un Open Day e uno spettacolo teatrale

Venerdì 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute mentale, per l'occasione il centro di Boves ha aderito al progetto della Fondazione Onda ETS con un Open Day e uno spettacolo teatrale a tema.



La mattina dalle 9-12 e dalle 14 alle 17 porte aperte del Centro di Salute Mentale di Boves, afferente al Dipartimento di Salute mentale dell'Asl Cn1, per l'Open Day. Sito in Via Castel di Godego n°8, a piano terra ci sarà una “Giornata informativa sui servizi offerti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLCN1 a livello ambulatoriale e territoriale”. In tale occasione, sarà inoltre possibile visitare il primo piano della struttura accompagnati dall’équipe degli operatori. Accesso su prenotazione telefonando al numero 331/6815907, nei giorni dall’01 al 09 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13.

La sera si conclude la rassegna di dieci eventi “Assaggi di benessere” iniziata ad aprile scorso. Alle 20,30 al teatro Borelli andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il mondo di fuori” che riprende alcuni estratti tratti dal libro “Grande meraviglia” di Viola Ardone, che racconta la storia di una ragazza nata da mamma affetta da disturbi psichiatrici in un manicomio che avrà la possibilità di scegliere.

A margine, sempre in teatro, è ancora esposta una mostra con le fotografie scattate da Paola Berardo, dipendente del SerD, che ha realizzato un servizio fotografico all'interno delle comunità Ischiator e Corborant con alcuni spaccati di quotidianità.



Alla fine della serata si festeggeranno i dieci anni delle comunità su Boves con il taglio della torta, aperto a tutti e gratuito, previa prenotazione per i posti limitati.

Ingresso gratuito su prenotazione inviando un’e-mail all’indirizzo: assaggidibenessere@gmail.com.