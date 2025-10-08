Cuneo, il cantiere della nuova biblioteca verso la fine: giovedì la rimozione della gru

Giovedì 9 ottobre sarà effettuata la rimozione della gru edile installata nel cortile di Palazzo Santa Croce a Cuneo, nell’ambito del cantiere per la nuova sede della Biblioteca Civica Comunale.

Per consentire le operazioni di smontaggio, parte di corso Kennedy sarà temporaneamente chiusa al traffico per l’intera giornata. Si tratta di manovre delicate, che richiedono la massima attenzione e sicurezza.

La gru era stata installata nel dicembre 2023 per il complesso cantiere del restauro e l’adeguamento funzionale della manica su via Santa Maria e lungo corso Kennedy dell’ex Ospedale Santa Croce.

I lavori hanno l’obiettivo di riunificare tutti i servizi bibliotecari della città in un’unica sede. Dopo il primo lotto, che ha già visto la realizzazione della Biblioteca 0-18, il completamento dell’intervento darà vita a una vera e propria Cittadella della Cultura, un polo che, lungo corso Kennedy, integrerà, oltre alle sedi universitarie, il Museo Civico, Palazzo Samone, l’ex Frigorifero Militare, le aule della musica e il Teatro Toselli.

In queste settimane i lavori per la nuova biblioteca hanno superato l’80% di avanzamento e sono ben avviati verso la conclusione, prevista nella primavera 2026.