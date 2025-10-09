A Racconigi la presentazione del libro di Luisa Aliotta “Che il libeccio faccia il mio gioco”

Mercoledì 22 ottobre, per le ore 18, la sala UniTre del Centro culturale “Le Clarisse” (biblioteca civica) di Racconigi ospita la presentazione del libro di Luisa Aliotta dal titolo “Che il libeccio faccia il mio gioco – omaggio alle parole in volo”, Mazzanti libri.

Questa la trama del libro: “Ludovica De Broca, scrittrice di scarso successo, decide di confinarsi volontariamente fra e alpi piemontesi, alla ricerca dell’ispirazione per il prossimo romanzo, guardando unicamente dalla finestra la vita “vera” che di fatto non vuol vivere…L’attrito con il mondo avverrà quando, innamoratasi di una giovane guardia, comprende i limiti della sua sensibilità”.

Il libro ha vinto il Premio letterario Città di Mestre 2025.

Durante la serata verrà estratta a sorte una persona fra il pubblico, che riceverà una copia del libro, dono dell’amministrazione comunale.

“La presentazione è il primo appuntamento della rassegna letteraria d’Autunno, che siamo contenti di aver organizzato anche quest’anno, con un insieme di iniziative per tutti i gusti –commenta il consigliere con delega alla cultura Andrea Capello- La prossima presentazione è prevista per mercoledì 19 novembre e tratterà il tema (partendo da un libro e dalla sua scrittrice) della cura da prestare e dell’amore che ci donano gli animali da compagnia”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.