Cuneo, in piazza Torino arriva il "bike box": un parcheggio chiuso e coperto per le bici

In piazza Torino, a Cuneo, sarà installato un "bike box". È un parcheggio chiuso e coperto, dove i ciclisti potranno lasciare la bicicletta al riparo da furti, vandali e maltempo. Con una determina il Settore Mobilità del Comune ha affidato fornitura, installazione e inserimento nel paesaggio della struttura alla Bicincittà Italia Srl di Torino. La spesa è di 24.497,55 euro più IVA, cioè 29.887,01 euro in tutto.

L'intervento fa parte di "Cuneo Pedala: la bici al centro della mobilità del futuro", il progetto con cui il Comune ha partecipato a "Bici in Comune". È il bando nazionale promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con Sport e Salute e Anci. Il progetto, che dura due anni, ha ottenuto un contributo di 107.350 euro, a cui si aggiungono 65.000 euro di fondi comunali. Per il bike box il contributo statale copre 20.116 euro e il Comune mette i restanti 9.771 euro.

Prima della scelta il Comune ha fatto in primavera una consultazione di mercato, a cui hanno risposto sei aziende. La richiesta era un parcheggio sicuro per almeno otto biciclette, con box singoli, che si reggesse da solo senza fondazioni fisse e che si potesse ampliare in futuro.

Gli uffici Mobilità, Lavori pubblici e Arredo urbano hanno scelto la proposta di Bicincittà. Secondo la determina è quella che si inserisce meglio nel contesto della piazza e valorizza il decoro urbano. Ha anche un'app e un sistema di gestione semplici da usare e lascia al Comune piena libertà su eventuali tariffe.