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Attualità | 09 ottobre 2026, 18:10

Cuneo, in piazza Torino arriva il "bike box": un parcheggio chiuso e coperto per le bici

Affidata a Bicincittà Italia la fornitura da quasi 30 mila euro, finanziata in gran parte dal bando nazionale "Bici in Comune". Il bando chiedeva almeno otto posti, con la possibilità di ampliare la struttura in futuro

Immagine creata con I.A.

Immagine creata con I.A.

In piazza Torino, a Cuneo, sarà installato un "bike box". È un parcheggio chiuso e coperto, dove i ciclisti potranno lasciare la bicicletta al riparo da furti, vandali e maltempo. Con una determina il Settore Mobilità del Comune ha affidato fornitura, installazione e inserimento nel paesaggio della struttura alla Bicincittà Italia Srl di Torino. La spesa è di 24.497,55 euro più IVA, cioè 29.887,01 euro in tutto.

L'intervento fa parte di "Cuneo Pedala: la bici al centro della mobilità del futuro", il progetto con cui il Comune ha partecipato a "Bici in Comune". È il bando nazionale promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con Sport e Salute e Anci. Il progetto, che dura due anni, ha ottenuto un contributo di 107.350 euro, a cui si aggiungono 65.000 euro di fondi comunali. Per il bike box il contributo statale copre 20.116 euro e il Comune mette i restanti 9.771 euro.

Prima della scelta il Comune ha fatto in primavera una consultazione di mercato, a cui hanno risposto sei aziende. La richiesta era un parcheggio sicuro per almeno otto biciclette, con box singoli, che si reggesse da solo senza fondazioni fisse e che si potesse ampliare in futuro. 

Gli uffici Mobilità, Lavori pubblici e Arredo urbano hanno scelto la proposta di Bicincittà. Secondo la determina è quella che si inserisce meglio nel contesto della piazza e valorizza il decoro urbano. Ha anche un'app e un sistema di gestione semplici da usare e lascia al Comune piena libertà su eventuali tariffe.

Cesare Mandrile

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