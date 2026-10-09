Savigliano, torna il Salone dell'orientamento

Torna il Salone dell'orientamento, per aiutare studenti e famiglie a scegliere quale sia l'istituto migliore per il proprio futuro.
L'iniziativa si svolgerà giovedì 15 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30, presso l'Ala di piazza del Popolo. Saranno presenti tutte le principali scuole saviglianesi: “Arimondi-Eula”, “Cravetta-Marconi”, “Cnos Fap” e “Formedil Cuneo”.
Organizzato dal Comune di Savigliano insieme all'Informagiovani e al Tavolo dell'orientamento, il Salone rappresenta anche l'avvio di una serie di iniziative sul territorio.
Il 24 ottobre, dalle 14.30 alle 18, è in programma la giornata di porte aperte in tutti gli istituti cittadini. Dal 25 al 27 novembre, gli istituti secondari di II grado e le agenzie formative si presenteranno presso le classi III delle scuole secondarie di I grado.
Sono poi in programma alcune mattinate di orientamento per gli studenti direttamente presso gli istituti: il 20 novembre, il 3 e 16 dicembre ed il 19 gennaio.