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Attualità | 09 ottobre 2026, 16:31

Le torri di Alba si illuminano di verde nella Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il 10 ottobre, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale

Le torri di Alba si illuminano di verde nella Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il 10 ottobre, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Città di Alba illumina di verde le torri di Piazza Risorgimento e l'atrio del Palazzo comunale.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN2 ha organizzato iniziative di sensibilizzazione sul tema attivando punti informativi ad Alba, Bra e presso il Presidio Ospedaliero di Verduno.

Prendersi cura della salute mentale significa anche ascoltarsi, chiedere aiuto quando serve e sapere a chi rivolgersi. Parlare di salute mentale è un passo importante per superare lo stigma e riconoscere il valore del supporto psicologico nella cura di sé.

Istituita dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata della Salute Mentale intende richiamare l'attenzione sull'importanza della Salute Mentale come parte essenziale della salute pubblica.

cs

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