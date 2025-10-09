Codice del terzo settore: convegno sulle novità 2026 per enti e associazioni

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo organizza per mercoledì 15 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo in corso Dante 41, un convegno dedicato alle principali novità normative e fiscali che entreranno in vigore dal 2026 per gli Enti del Terzo Settore, gli Enti Sportivi e le Onlus.

L'incontro, che prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.15, sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente dell'ODCEC di Cuneo, dott. Fabio Cigna, e sarà moderato dal dott. Giuseppe Pellegrino, coordinatore del Gruppo di Studio ETS dell'Ordine cuneese.

Il programma si articola in tre sessioni tematiche. La prima parte sarà dedicata al Codice del Terzo Settore e alle novità normative in vigore dal 1° gennaio 2026, con particolare attenzione alla fiscalità degli ETS commerciali e non commerciali, alla programmazione dei controlli ordinari e al bivio delle Onlus. Interverranno i dottori Giuseppe Pellegrino, Davide Luciano, Paolo Giordano e il ragioniere Daniele Giordana.

Dopo una pausa caffè prevista per le 16, la seconda sessione affronterà il tema dei corrispettivi specifici degli enti associativi e sportivi, con focus operativi sulle novità IVA e indicazioni pratiche a cura dei relatori del Gruppo di Studio ODCEC Cuneo.

La terza parte, intitolata "La parola ai protagonisti", darà spazio a testimonianze dirette: dal riconoscimento della personalità giuridica (notaio Ivo Grosso) al supporto delle Fondazioni bancarie per la transizione digitale degli ETS (dott.ssa Daniela Gregnanin, Fondazione Compagnia di San Paolo), fino alla gestione pratica di un'associazione sportiva (dott.ssa Cristina Bernardi, presidente Amico Sport ASD APS). Seguirà un momento di confronto con riscontro ai quesiti e conclusioni.