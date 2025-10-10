Roccasparvera: ripristinato il muro di sostegno degli accessi alla scuola a Piano Quinto

Si è di recente concluso il cantiere per la ricostruzione del muro di sostegno dei passi carrai e pedonali degli accessi al plesso scolastico di Piano Quinto, frazione di Roccasparvera.

L’intervento è stato progettato dalla società D-Quadro srl di Cuneo ed effettuato dalla ditta SMT snc di Cuneo: i lavori si sono svolti durante il periodo estivo per evitare interferenze con l'attività scolastica e nel mese di settembre è arrivato il collaudo definitivo dell’opera.

Il costo totale dell’intervento è di 118.000 euro, coperto da un contributo della Regione Piemonte di 100.000 euro a valere sul bando “Piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili – annualità 2024” e da ulteriori risorse messe a disposizione dall'Unione Montana Valle Stura, proprietaria dei locali e delle strutture afferenti, e dai Comuni della bassa valle Stura.

Con questo lavoro si risolve in modo definitivo un problema che si era manifestato nel 2021 con il cedimento della struttura di sostegno preesistente: in attesa di individuare e partecipare a un bando che consentisse di entrare in possesso delle necessarie risorse economiche per far fronte alla spesa dell’intervento di ripristino, l’area era stata immediatamente messa in sicurezza e il problema non condizionava la normale fruizione degli edifici scolastici, ma in questo modo tutto il sito del plesso scolastico torna alla sua piena e completa funzionalità in favore di studenti, personale e famiglie.



