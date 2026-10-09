Alberto di Monaco a Cerretto Langhe: inaugurata la nuova piazza Ferrero con l'opera "Alta Langa", dedicata a Maria Franca Fissolo [FOTO E VIDEO]

Si è aperta con l’esibizione degli sbandieratori del borgo San Lorenzo di Alba, l'inaugurazione a Cerretto Langhe della targa che targa sulla facciata della Casa che fu dei Grimaldi.

A coronare il momento, insieme al sindaco, Flavio Borgna e alle molte autorità, già presenti in mattinata a Niella Belbo per l'inaugurazione di Ca' Balun (leggi qui), anche il Principe Alberto di Monaco che ha scoperto la targa e presieduto l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di piazza Michele Ferrero, cuore del paese, dove è stata installata un'opera in bronzo, che celebra l'Alta Langa, realizzata dall'artista belga Job Smeets e dedicata alla memoria della signora Maria Franca Fissolo.

"È un grande onore per noi vedere terminati i lavori di riqualificazione della piazza e inaugurarli alla presenza del Principe" - il commento del sindaco di Cerreto Langhe Flavio Borgna- Le comunità di Langa sono da sempre unite, soprattutto nelle difficoltà, una caratteristica che le ha resilienti e capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo".

"Le grandi persone sono quelle che si ricordano perché si accorgono del valore delle piccole cose" - ha chiosato il presidente regionale, Alberto Cirio, nel suo intervento.

"La visita di oggi– aveva sottolineato Fulvio Gazzola, referente per l'Italia dell'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco – rappresenta perfettamente lo spirito con cui il Principe Alberto ha voluto sviluppare questo progetto. Recuperare la storia e le radici della propria famiglia significa anche creare un rapporto concreto con le comunità che oggi vivono quei territori. Per molti piccoli Comuni, ricevere la visita di un Capo di Stato significa ottenere una visibilità e un'attenzione difficilmente raggiungibili con i normali strumenti di promozione. Il recente richiamo del Presidente Mattarella all'Associazione e all'impegno del Principe Alberto rappresenta per tutti noi un riconoscimento particolarmente importante e uno stimolo a proseguire e ampliare questo percorso".

"Uno dei prossimi progetti dell'associazione dei siti Grimaldi sarà la creazione di un QRCode per identificare e scoprire i siti Grimaldi e conoscere le storie che li legano ai territori"- ha detto il Principe di Monaco che ha poi donato al Comune la bandiera dei siti storici Grimaldi.

Come anticipato, la visita del sovrano monegasco proseguirà nelle Langhe con una tappa al castello di Novello, mentre domani è attesa una visita informale alla Fiera del Tartufo di Alba.