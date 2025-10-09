Conitours porta il meglio del Cuneese al TTG Rimini 2025: un viaggio tra natura, sport e cultura [VIDEO]

Il cuore del turismo cuneese batte anche quest’anno al TTG Travel Experience di Rimini. Tra i protagonisti della fiera internazionale dedicata al settore turistico c’è Conitours, il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, che si presenta con il suo marchio CuneoAlps per promuovere il territorio e incontrare nuovi partner.

Conitours riunisce diverse realtà della filiera turistica locale e, attraverso il portale online CuneoAlps, offre la possibilità di prenotare pacchetti vacanza e servizi su misura, proponendo esperienze autentiche e originali: dalle escursioni in montagna al turismo culturale, dalle attività outdoor alle tappe enogastronomiche. A guidare i visitatori c’è un team di professionisti pronti a costruire proposte personalizzate e a valorizzare le tante sfumature del territorio.

"Tutti gli anni veniamo qui perché è un modo per conoscere nuove agenzie e nuovi collaboratori–ha spiegato Sonia Arnaudo di Conitours –. Siamo sempre alla ricerca di team e partner con cui crescere. Abbiamo tanta natura, montagna e tante biciclette, ma anche un grande patrimonio culturale grazie ai nostri castelli e alle mete storiche. Infine, c’è l’aspetto gastronomico, che per noi rappresenta una vera e propria offerta turistica".